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Лікар назвала небезпечну помилку при лікуванні COVID, яка може коштувати життя

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Середа 10 листопада 2021 08:20
Лікар назвала небезпечну помилку при лікуванні COVID, яка може коштувати життя Колаж РБК-Україна: лікар назвала небезпечну помилку при лікуванні коронавірусу
Автор: Світлана Мащенко

Лікар-інфекціоніст назвала небезпечну помилку при лікуванні коронавірусу, яка може коштувати життя. Адже у тих, хто її допускає, хвороба проходить важче, з ускладненнями.

Про це розповіла медик Оксана Кондрін, пише УНН.

За словами кандидата медичних наук, доцента кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського Національного медуніверситету, йдеться про раннє призначення антибіотиків і (або) гормональних препаратів.

Іноді люди самі собі призначають названі вище ліки, а потім бувають ускладнення.

"Ми зараз бачимо на практиці, що якщо дуже рано застосовувати антибіотики і гормони, то ковід протікає важче. Іноді люди самостійно собі призначають антибіотики, хоча повинен бути алгоритм", - стверджує медик.

Кондрін додала, що антибіотик вбиває мікрофлору, і це порушує "імунну відповідь", яка дуже важлива на першому етапі лікування.

"Уже тоді, коли нам потрібно "гасити" гіперреакцію, то призначають гормон. Але на першому етапі це абсолютно необґрунтовано. Повинні бути препарати, які зменшують вірусне навантаження", - резюмувала фахівець.

Епідемія коронавірусу в Україні триває

З 20-х чисел жовтня кількість нових хворих на коронавірус щодня стала перевищувати 20 тисяч.

На даний момент цифра ще не досягла 30 тисяч, але була близька до цього. Так, за 4 листопада було зафіксовано 28477 нових випадків.

Дивіться нижче, як виглядає статистика коронавірусу з березня 2020-го, коли в Україні були офіційно виявлені перші випадки.

Лікар назвала небезпечну помилку при лікуванні COVID, яка може коштувати життя

Скрін: github.com

Тим не менш, у НАН вже поліпшили прогноз на листопад, дані експертів говорять про те, що епідемія COVID може піти на спад.

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