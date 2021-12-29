Як врятувати тварину від наслідків феєрверків: поради від ветеринарів

Незважаючи на те, що в Києві заборонена піротехнічна техніка, деякі все одно продовжують запускати феєрверки, особливо це стосується новорічної ночі. Вже ні для кого не секрет, що від цих вибухів страждають тварини. Це стосується абсолютно всієї живності, не тільки домашньої.

"Щороку під час новорічних свят до нас звертаються десятки киян, улюбленці яких стали жертвами таких небезпечних забав. Раптові вибухи петард і феєрверків лякають тварину, вона може сховатися від господаря або навіть потрапити під автомобіль", – прокоментувала Наталія Мазур.

Фахівці стверджують, що підготувати тварину до подібного стресу неможливо, раптового вибуху може злякатися навіть дресирована собака.

Не забувайте, що піротехніка також смертельно небезпечна для птахів, які внаслідок шоку втрачають орієнтацію в просторі, врізаються в машини, дерева, будівлі.

Поради від фахівців

під час новорічних свят вигулюйте домашнього вихованця подалі від місць масових розваг;

по можливості гуляйте з твариною вранці або вдень. Шансів, що собаку злякає салют, набагато менше;

не відпускайте собачку з повідця. Навіть якщо він злякався вибуху - тримайте його міцно, спробуйте обійняти і заспокоїти;

заздалегідь проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем, які заспокійливі препарати підходять вашому улюбленцю.

Якщо ви бачите, що при вас запускають петарди або піротехніку - зробіть зауваження порушникам.