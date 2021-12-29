ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як врятувати тварину від наслідків феєрверків: поради від ветеринарів

Новость на русском →
Середа 29 грудня 2021 13:26
Як врятувати тварину від наслідків феєрверків: поради від ветеринарів Фото: Як врятувати тварин від феєрверків (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Незважаючи на те, що в Києві заборонена піротехнічна техніка, деякі все одно продовжують запускати феєрверки, особливо це стосується новорічної ночі. Вже ні для кого не секрет, що від цих вибухів страждають тварини. Це стосується абсолютно всієї живності, не тільки домашньої.

Столичні ветеринари дали поради, як уберегти тварин від наслідків феєрверків, пише КМДА.

"Щороку під час новорічних свят до нас звертаються десятки киян, улюбленці яких стали жертвами таких небезпечних забав. Раптові вибухи петард і феєрверків лякають тварину, вона може сховатися від господаря або навіть потрапити під автомобіль", – прокоментувала Наталія Мазур.

Фахівці стверджують, що підготувати тварину до подібного стресу неможливо, раптового вибуху може злякатися навіть дресирована собака.

Не забувайте, що піротехніка також смертельно небезпечна для птахів, які внаслідок шоку втрачають орієнтацію в просторі, врізаються в машини, дерева, будівлі.

Поради від фахівців

  • під час новорічних свят вигулюйте домашнього вихованця подалі від місць масових розваг;
  • по можливості гуляйте з твариною вранці або вдень. Шансів, що собаку злякає салют, набагато менше;
  • не відпускайте собачку з повідця. Навіть якщо він злякався вибуху - тримайте його міцно, спробуйте обійняти і заспокоїти;
  • заздалегідь проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем, які заспокійливі препарати підходять вашому улюбленцю.

Якщо ви бачите, що при вас запускають петарди або піротехніку - зробіть зауваження порушникам.

Як ми раніше писали, як вибрати безпечні гірлянди на Новий Рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
животные
LITE
Нічого зайвого: стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму в гардеробі
Нічого зайвого: стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму в гардеробі