Чому коронавірус вражає всіх по-різному: лікар-інфекціоніст дала відповідь

Коронавірус всі люди переносять по-різному. У когось може підскочити температура, боліти горло і з'явитися сильний кашель, а хтось переносить інфекцію тільки з нежитю.

Це можна пояснити тим, що люди взагалі можуть по-різному переносити одне і те ж захворювання. Приміром, деякі переносять запалення легенів на ногах, приймаючи таблетки, а комусь необхідна госпіталізація. Про це лікар-інфекціоніст вищої категорії Світлана Куніцина розповіла ТСН.

За словами фахівця, зараз в Україну прийшов не дуже агресивний вірус, тому багато пацієнтів його легко переносять. Але бувають і важкі форми. Найуразливіша категорія населення – це пенсіонери.

Це пов'язано з тим, що у людей похилого віку є цілий букет хронічних соматичних захворювань, насамперед бронхолегеневої системи і серцево-судинної.

Лікар зазначила, що дуже важливе значення має стан кровоносних судин. У тих, У кого проблеми з судинами, частіше спостерігаються тяжкі форми перебігу COVID-19.

Куніцина також підкреслила, що перебіг хвороби залежить від загального стану організму людини, включаючи хронічні захворювання. У молодих людей, які страждають на діабет, ревматизм або сильні ендокринні захворювання, теж будуть важкі наслідки після зараження коронавірусною інфекцією.

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