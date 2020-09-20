Почему коронавирус поражает всех по-разному: врач-инфекционист дала ответ

Коронавирус все люди переносят по-разному. У кого-то может подскочить температура, болеть горло и появиться сильный кашель, а кто-то переносит инфекцию только с насморком.

Это можно объяснить тем, что люди вообще могут по-разному переносить одно и то же заболевание. К примеру, некоторые переносят воспаление легких на ногах, принимая таблетки, а кому-то необходима госпитализация. Об этом врач-инфекционист высшей категории Светлана Куницына рассказала ТСН.

По словам специалиста, сейчас в Украину пришел не самый агрессивный вирус, поэтому многие пациенты его легко переносят. Но бывают и тяжелые формы. Самая уязвимая категория населения – это пенсионеры.

Это связано с тем, что у людей пожилого возраста есть целый букет хронических соматических заболеваний, прежде всего бронхолегочной системы и сердечно-сосудистой.

Врач отметила, что очень важное значение имеет состояние кровеносных сосудов. У тех, у кого проблемы с сосудами, чаще наблюдаются тяжелые формы течения COVID-19.

Куницына также подчеркнула, что течение болезни зависит от общего состояния организма человека, включая его хронические заболевания. У молодых людей, которые страдают на диабет, ревматизм или сильные эндокринные заболевания, тоже будут тяжелые последствия после заражения коронавирусной инфекцией.

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