Як безкоштовно здати ПЛР-тест на коронавірус: лікар пояснив тонкощі

Здати ПЛР-тест на коронавірус в Україні можна безкоштовно (колаж: РБК-Україна)

Пройти ПЛР-тестування в Україні можна абсолютно безкоштовно

Здати ПЛР-тест на коронавірус в будь-якому місті України можна безкоштовно, однак є важливий нюанс. Щоб провести тестування за державні кошти, необхідно дотримуватися певного алгоритму. Всі тонкощі розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 19 вересня.

Чиновник уточнює, що сімейні лікарі у разі симптомів коронавирусной інфекції у пацієнтів повинні відправляти бригади для проведення безкоштовного ПЛР-тестування.

"ПЛР-тестування робиться людям, які мають симптоми або ознаки коронавірусної хвороби. В такому випадку зверніться до сімейного лікаря, який повинен відправити мобільну бригаду, яка зробить ПЛР-тестування. Якщо сімейний лікар говорить вам, що потрібно кудись поїхати і провести тест, то такий алгоритм не передбачено. Сімейний лікар повинен відправити мобільну бригаду до людини, якщо він говорить, що у нього є симптоми", - сказав міністр.

Степанов наголошує, що гроші за ПЛР-тестування при зверненні до сімейного лікаря вже заплачено. Пацієнту не доведеться платити ні копійки. Однак у міністерство неодноразово скаржилися люди, яким дають направлення на здачу аналізу в приватні лабораторії.

"Ніякі приватні лабораторії. Я акцентую на цьому увагу, тому що ми отримуємо велику кількість звернень громадян, коли всупереч встановленим правилам людей кудись відправляють чекати в чергах", - сказав Степанов.

При цьому він нагадав, що ПЛР-тестування повинні робити всім без винятку людям, які потрапили в лікарні з пневмонією.

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