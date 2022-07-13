Які продукти в Україні подорожчали найбільше: дані за перший місяць літа
Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в червні 2022 року. За останній місяць найбільше подорожчали овочі, гречка, яйця, цукор і м'ясо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Держстату.
За даними статистичного відомства, порівняно з травнем буряк подорожчав на 39,2 до 32,2 гривень за кілограм, цибуля - на 35,1% до 25,7 гривень за кілограм, капуста на 18,8% до 39,6 гривень за кілограм, картопля на 27,0% до 12,2 гривень за кілограм
Рис подорожчав на 8,1% до 50,4 гривень за кілограм, крупа гречана - 17,3% до 81,2 гривень за кілограм.
Яйця подорожчали на 17,1% до 22,7 гривень за десяток, цукор на 11,8% до 31,9 гривень за кілограм.
Крім того, свинина подорожчала на 6,0% до 140,2 гривень за кілограм, м'ясо птиці (тушки курячі) - на 6,3% до 79,5 гривень за кілограм.
Алкоголь і сигарети
За даними Держстату:
- сигарети преміум-класу подорожчали на 1,0% до 75,2 гривень за пачку,
- горілка - на 3,9% до 117,3 гривень за пляшку 0,5 літра,
- вина столові українських марок - на 5,3% до 87,5 гривень за пляшку 0,7 літра,
- пиво - на 6,4% до 26,3 гривень за пляшку 0,5 літра.
Як повідомляло РБК-Україна, у червні 2022 року ціни на продукти зросли на 3,2%. Найбільше подорожчали: яйця - на 17,2% і цукор - на 10,9%, овочі-на 5,2%.
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