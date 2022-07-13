Які продукти в Україні подорожчали найбільше: дані за перший місяць літа

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в червні 2022 року. За останній місяць найбільше подорожчали овочі, гречка, яйця, цукор і м'ясо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Держстату .

За даними статистичного відомства, порівняно з травнем буряк подорожчав на 39,2 до 32,2 гривень за кілограм, цибуля - на 35,1% до 25,7 гривень за кілограм, капуста на 18,8% до 39,6 гривень за кілограм, картопля на 27,0% до 12,2 гривень за кілограм

Рис подорожчав на 8,1% до 50,4 гривень за кілограм, крупа гречана - 17,3% до 81,2 гривень за кілограм.

Яйця подорожчали на 17,1% до 22,7 гривень за десяток, цукор на 11,8% до 31,9 гривень за кілограм.

Крім того, свинина подорожчала на 6,0% до 140,2 гривень за кілограм, м'ясо птиці (тушки курячі) - на 6,3% до 79,5 гривень за кілограм.

Алкоголь і сигарети

За даними Держстату: