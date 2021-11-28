Ось чому в оселі не можна тримати фікус

Фікус - дуже популярна кімнатна рослина. Він невибагливий, швидко росте і радує домочадців зеленим листям. Якщо каучуконосний (або робуста) - з великими овальними листям був знайомий ще нашим мамам і бабусям, то підвид з дрібним листям - фікус Бенджаміна - став популярним відносно недавно. Проте всі різновидності рослини вимагають обережного поводження.

Чому і кому не можна тримати в оселі фікус - логічні причини і прикмети, пише Dacha.help.

Фікус називають мужегоном

У нас фікусу приписують не найприємніші властивості, називаючи квітку мужегоном. За прикметами, рослина з "восковими" листям може принести в дім розлад, з'ясування відносин, а також плітки і заздрість.

У той же час східні вірування, а саме звідти родом квітка, кажуть, що фікус в домі це удача, достаток, мир, лад, і що квітка навіть допоможе завагітніти.

У будь-якому випадку, згідно з прикметами, фікус краще поставити на кухні - так він може привертати грошову енергію.

Фото: Фікус робуста (rastenievod)

Небезпеці фікуса в домі є логічне пояснення

Річ у тому, що білий сік, що виділяється при пошкодженні фікуса, отруйний.

Тому, вірите ви прикметами чи ні, його краще тримати подалі від дітей і домашніх тварин.

Фікус допоможе очистити повітря

Експерти кажуть, що листя фікуса можуть поглинати шкідливі речовини:

бензол,

фенол,

формальдегід.

А ось що квітка точно не любить, це переміщень. Наприклад фікус Бенджаміна може навіть скинути листя, якщо його переставляти по квартирі.

Місце для фікуса має бути досить освітленим, але без прямих сонячних променів і протягів.

Фото: Фікус Бенджаміна (rastenievod)