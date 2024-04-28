Начало Страстной недели: главные молитвы на Великий понедельник

Молитва в начало Страстной недели

"О Боже, в Своей бесконечной милости и любви Ты послал Своего Сына на землю, чтобы искупить наши грехи Своей кровью на кресте. Мы вспоминаем эту жертву на каждом шагу нашей жизни, а особенно в Страстную неделю.

Молимся, чтобы мы могли дойти до глубины и значимости Страстного события, и чтобы наши сердца были наполнены смирением и благодарностью за Твою благодать. Пусть Страстная неделя станет для нас временем наших личных размышлений и покаяния, когда мы снова откроем наши сердца перед Тобой и признаем наши грехи.

Помоги нам увидеть Христа в Своих братьях и сестрах, особенно в тех, кто нуждается в нашей помощи и милосердии. Даруй нам мужество и силы, чтобы действовать с любовью и жертвенностью, как и ты отдал Свою жизнь на кресте.

Мы молим Тебя, Боже, чтобы Страстная неделя стала для нас временем личного роста в духе Христа, чтобы мы могли стать более верными Тебе и служить другим, нуждающимся в нашей помощи. Аминь».

Сильная молитва на Великий понедельник

"Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Сила любви Твоей да снова окажется больше зла, которое нам грозит. Пусть она будет больше греха - больше множества грехов, которые все более дерзко присваивают себе право быть частью жизни людей и общества. И пусть сила Креста Твоего, о Христе, преодолеет отца всякого греха! Ибо Ты Крестом и Страстями своими искупил мир! Аминь".

Молитва о защите

"Господи, Твой путь тернист и страшен, но не испугался ты смерти, представши перед своим Отцом и людьми с улыбкой на устах. Твоими страданиями очищаются души грешников, Твоими слезами отмываются дочиста. Господи Иисусе, спаси и сохрани, убереги от злости и зависти, сохрани жизни наши, даруй нам Царство Небесное по окончании пути. Аминь".