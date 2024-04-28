Начало Страстной недели: главные молитвы на Великий понедельник

29 апреля начинается Страстная неделя. И в Великий понедельник можно помолиться о защите и здоровье.
Как правильно молиться в начале Страстной недели, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: сайты "Фонд памяти митрополита Мефодия", "Радио Трек", "Апостроф".
"О Боже, в Своей бесконечной милости и любви Ты послал Своего Сына на землю, чтобы искупить наши грехи Своей кровью на кресте. Мы вспоминаем эту жертву на каждом шагу нашей жизни, а особенно в Страстную неделю.
Молимся, чтобы мы могли дойти до глубины и значимости Страстного события, и чтобы наши сердца были наполнены смирением и благодарностью за Твою благодать. Пусть Страстная неделя станет для нас временем наших личных размышлений и покаяния, когда мы снова откроем наши сердца перед Тобой и признаем наши грехи.
Помоги нам увидеть Христа в Своих братьях и сестрах, особенно в тех, кто нуждается в нашей помощи и милосердии. Даруй нам мужество и силы, чтобы действовать с любовью и жертвенностью, как и ты отдал Свою жизнь на кресте.
Мы молим Тебя, Боже, чтобы Страстная неделя стала для нас временем личного роста в духе Христа, чтобы мы могли стать более верными Тебе и служить другим, нуждающимся в нашей помощи. Аминь».
"Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Сила любви Твоей да снова окажется больше зла, которое нам грозит. Пусть она будет больше греха - больше множества грехов, которые все более дерзко присваивают себе право быть частью жизни людей и общества. И пусть сила Креста Твоего, о Христе, преодолеет отца всякого греха! Ибо Ты Крестом и Страстями своими искупил мир! Аминь".
"Господи, Твой путь тернист и страшен, но не испугался ты смерти, представши перед своим Отцом и людьми с улыбкой на устах. Твоими страданиями очищаются души грешников, Твоими слезами отмываются дочиста. Господи Иисусе, спаси и сохрани, убереги от злости и зависти, сохрани жизни наши, даруй нам Царство Небесное по окончании пути. Аминь".
Напомним, на днях мы уже рассказывали, что нельзя делать в последнюю неделю перед Пасхой.
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