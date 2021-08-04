Чоловік з гранатою погрожував підірвати Кабмін: всі деталі

У Києві чоловік зайшов в будівлю Кабінету міністрів України з гранатою і погрожував її підірвати. Нападника затримали, поліція відкриє кримінальне провадження за чотирма статтями.

Що сталось в будівлі Кабміну, в матеріалі РБК-Україна .

Що сталось

Сьогодні зранку чоловік зайшов в будівлю Кабінету міністрів. Він погрожував вирвати чеку і підірвати будівлю.

Разом з тим, чоловік заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде".

Фото: у Києві чоловік погрожував підірвати будівлю Кабміну (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через це у місті ввели спеціальну поліцейську операцію, з чоловіком проводили перемовини. В результаті нападника затримали.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив на брифінгу, що чоловік був учасником АТО.

Фото: у Києві погрожували підірвати Кабмін (РБК-Україна)

Клименко повідомив, що буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями. Зокрема, йому інкримінують статтю 147 ККУ (захоплення заручників), йому буде грозити 15 років в'язниці.

LIVE: Чоловік захопив Кабмін. Погрожує підірвати себе гранатою Posted by УНН - Українські Національні Новини on Wednesday, August 4, 2021

Засідання Кабміну

На сьогодні заплановано засідання уряду, повідомив на своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

"О 13:00 має відбутися засідання уряду. За моєю інформацією, його поки не планують переносити", - повідомив він.

Зазначимо, що поліція перекривала рух транспорту поблизу Кабінету міністрів України. Зокрема, перекривали рух вулицею Грушевського (від Паркової дороги до Шовковичної) та вулицю Садову. Рух вже відновлено.