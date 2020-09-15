"Побори" у школі Харкова вийшли на новий рівень: вище нахабство

"Побори" в школах Харкова вийшли на новий рівень (колаж: РБК-Україна)

З батьків вимагають пояснень, чому вони не платять "побори"

В одній з харківських шкіл з батьків вимагають пояснювальні записки за те, що вони не здають гроші "на фонд школи". Про це свідчить скріншот з листування між батьками та вчителями. Подробиці розповідають у каналі Telegram "Х**вий Харків".

Як повідомляється, інформування про необхідність здачі грошей на фонд класу і школи вже перейшли в чати між вчителями та батьками в месенджерах. Тепер же разом з інформацією про збір грошей вимагають пояснювальні з батьків, чому ті не здають гроші.

"Ті, хто не здає фонди школи, напишіть, будь ласка, пояснювальну записку (з якоїсь причини не здаєте) і передайте дитиною класному керівнику! Це прохання класного керівника. Бо з неї теж вимагає дирекція. Дівчатка, це не наші "вигадки". З нас вимагають гроші (фонд школи) або поясніть чому не платять", - йдеться в повідомленні в чаті між вчителями й викладачами.

Побори в школі Харкова (скріншот: Х**вий Харків)

"Побори в 73 школі виходять на новий рівень", - підписали скріншот в каналі.

В обговоренні в каналі люди стали коментувати побори, розповідаючи про нові суми. Так, одна з користувачок заявила, що в 102 школі з учнів молодшої школи вимагають по 50 гривень в місяць "враховуючи те, що в класі навчається 28 осіб, це досить велика сума виходить". Деякі просто висловлюють своє невдоволення тим, що крім вимоги грошей батьків змушують придумувати виправдання і писати пояснювальні за те, що вони взагалі робити не зобов'язані.

Раніше юристи розповідали, що у разі, якщо з батьків вимагають гроші у школі, можна скаржитися адміністрації школи. Якщо це не допомагає — в управління освіти. Якщо і це не допомагає, то слід звертатися в правоохоронні органи.

Варто відзначити, що педагогам, які займаються вимаганням, загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше в українських дитсадках придумали нові "побори" через карантин.

Також ми писали, що У Тернопільському ліцеї №21 з художнім ухилом вирішили освятити навчальний заклад і вимагали з батьків гроші.