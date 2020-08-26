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Як побороти швидко печію: приберіть ці продукти зі свого раціону

Середа 26 серпня 2020 08:02
Як побороти швидко печію: приберіть ці продукти зі свого раціону
Як швидко впоратися з печією (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Фахівець розповіла, що таке печія і які продукти вживати не варто

Печія – це стан дискомфорту у шлунково-кишковому тракті, який викликаний неправильним харчуванням. Це явище відчувають багато людей хоча б раз у житті. Дієтолог розповіла, які продукти можуть посилити печію і викликати проблеми зі шлунком.

Як пояснює дієтолог Альбіна Комісарова, печія не є самостійним захворюванням, а лише симптомом проблем зі шлунком. Для того, щоб з'ясувати причину, потрібно звернутися до гастроентеролога. Печія виникає через те, що кислий вміст шлунка закидається в стравохід і дає відчуття печіння за грудиною, кислий або гіркий смак у роті. Про це пише видання Ivona.

Що може спровокувати напад печії:

  • Томати
  • Кефір
  • Шоколад
  • Кава
  • М'ята
  • Цибуля
  • Газовані напої
  • Цитруси
  • Жирна і гостра їжа
  • Алкоголь

Крім того, фахівець зазначає, що можуть бути індивідуальні особливості у кожної людини й потрібно відзначати, які продукти з раціону викликають таку реакцію.

Людям з печією рекомендується їсти часто, але маленьким порціями. Останній прийом їжі повинен бути не менш ніж за 3 години до сну. Після прийому їжі слід утриматися від того, щоб відразу лягти та почекати пів години.

Не рекомендується запивати їжу водою, а також можна пожувати жуйку, але виключити пластинки з м'ятою.

Бажано кинути палити, через те, що тютюн провокує рефлюкс. Необхідно знизити зайву вагу, якщо вона є. І бажано уникати одяг, який здавлює на талії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі три звички, які руйнують печінку людини.

А також розповідали про те, що експерт назвала 8 продуктів, які не можна їсти натщесерце.

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