Як побороти швидко печію: приберіть ці продукти зі свого раціону

Як швидко впоратися з печією (Колаж РБК-Україна)

Фахівець розповіла, що таке печія і які продукти вживати не варто

Печія – це стан дискомфорту у шлунково-кишковому тракті, який викликаний неправильним харчуванням. Це явище відчувають багато людей хоча б раз у житті. Дієтолог розповіла, які продукти можуть посилити печію і викликати проблеми зі шлунком.

Як пояснює дієтолог Альбіна Комісарова, печія не є самостійним захворюванням, а лише симптомом проблем зі шлунком. Для того, щоб з'ясувати причину, потрібно звернутися до гастроентеролога. Печія виникає через те, що кислий вміст шлунка закидається в стравохід і дає відчуття печіння за грудиною, кислий або гіркий смак у роті. Про це пише видання Ivona.

Що може спровокувати напад печії:

Томати

Кефір

Шоколад

Кава

М'ята

Цибуля

Газовані напої

Цитруси

Жирна і гостра їжа

Алкоголь

Крім того, фахівець зазначає, що можуть бути індивідуальні особливості у кожної людини й потрібно відзначати, які продукти з раціону викликають таку реакцію.

Людям з печією рекомендується їсти часто, але маленьким порціями. Останній прийом їжі повинен бути не менш ніж за 3 години до сну. Після прийому їжі слід утриматися від того, щоб відразу лягти та почекати пів години.

Не рекомендується запивати їжу водою, а також можна пожувати жуйку, але виключити пластинки з м'ятою.

Бажано кинути палити, через те, що тютюн провокує рефлюкс. Необхідно знизити зайву вагу, якщо вона є. І бажано уникати одяг, який здавлює на талії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі три звички, які руйнують печінку людини.

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