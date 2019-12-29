Зблід і затремтіли руки: Винник розкрив свої таємниці на детекторі брехні

Олег Винник зважився пройти опитування на детекторі брехні. Головний підкорювач сердець українок розкрив свої найпотаємніші таємниці, і поділився несподіваними деталями з біографії. Про що розповів Винник оператору поліграфа - в матеріалі Styler.

Детектор брехні підтвердив деякі факти з біографії Олега Винника, а деякі чутки про нього, спростував. А друзі дитинства музиканта поділилися цікавими спогадами про нього.

Так, поліграф підтвердив, що, будучи за кордоном, Винник в 1996 році дійсно працював гувернером двох хлопчиків. А ось чутки про заможну шанувальницю, яка допомогла старту кар'єри Винника, виявилися брехливими. Крім того, поліграф не підтвердив дивний "факт" про те, що у Винника 32 дитини.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Детектор брехні підтвердив рішуче "ні" про пластичні операції, а також розвіяв чутки, що Олег Винник не був на похороні матері у травні 2018 року. Тоді співак дізнався про смерть мами перед виходом на сцену в Тернополі, але концерт не скасував, а присвятив його найріднішій людині.

Свій творчий шлях Винник почав з гри на гітарі в музичній групі, яка виконувала українські народні пісні, рок і навіть шансон.

Друг дитинства музиканта і учасник того самого першого музичного колективу Володимир розповів, що Винник фанатично любив рок-музику. І він першим з учасників колективу обзавівся власною гітарою. Коли вони приїхали за інструментом, Олег зблід і у нього затремтіли руки. Інструмент обійшовся в ціле багатство на той час - 800 радянських рублів.

Олег Винник в молодості (фото: прес-служба)

"Він фанатично любив рок, тому вирішили першому купити йому інструмент. Тоді з Німеччини приїхав музикант, який привіз на продаж інструмент. Батьки Олега додали грошей, і ми придбали йому гітару. Коли приїхали за нею, Олег зблід, у нього затремтіли руки. Музикант, який продавав інструмент, почав на ньому талановито імпровізувати. Потім передав гітару Олегу і той точно відтворив все почуте. Музикант був шокований і сказав: "Ти зірка". Олег узяв гітару і не випускав її з рук", - розповів Володимир.

Варто відзначити, що Олег Винник вирішив на півроку покинути Україну. Музикант за офіційною версією їде до Німеччини для запису нового альбому, але багато шанувальників впевнені, що такий вояж Винника пов'язаний зі скандалом через відеоролик "Всім мир" з одіозними російськими зірками.