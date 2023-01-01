Названы "побочные эффекты" резкого отказа от алкоголя: заявление ученых

Стоит ли устраивать "сухой январь"

Исследователи однозначно утверждают, что отказ от спиртного – быстрый или постепенный, все равно может принести пользу вашему здоровью.

Алкоголь – это токсин, и главным "побочным эффектом" отказа может стать только улучшение вашего здоровья.

Отказ от спиртного поможет вашей печени

По словам диетолога, доктора Паулины Ли, отказ от спиртного может помочь вашей печени сосредоточиться на здоровых функциях детоксикации вместо переработки алкоголя.

"Алкоголь можно считать токсином, это значит, что печень прекращает выполнять все свои другие функции, пока алкоголь не очистится, что может занять несколько часов в зависимости от количества порций", - уверена врач.

Особенно это плохо для женщин, ведь у них печень отвлекает свое внимание на детоксикацию алкоголя вместо эстрогена. И это может стать причиной гормональных сбоев.

У кишечника будет перерыв

Дело в том, что алкоголь, особенно в больших количествах, может повредить желудочно-кишечный тракт, способствуя воспалению кишечника.

"Доказано, что алкоголь нарушает кишечный дисбаланс, вызывая дисбактериоз кишечника, чрезмерный рост бактерий и повышенную проницаемость кишечника, что может привести к кишечным проблемам, таким как газы, вздутие живота и другие воспаления", - заявляет доктор Ли.

Это может помочь людям с хроническими заболеваниями

Врач объясняет, что если у кого-то уже есть хронический синдром или болезнь, например синдром раздраженного кишечника (СРК) или заболевание печени, этим людям может быть рекомендовано ограничить или прекратить потребление алкоголя.

Все зависит от индивидуальной реакции на алкоголь.