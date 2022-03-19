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Після перемоги Маріуполь перетвориться на перлину України, - Нефьодова

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Субота 19 березня 2022 19:53
Після перемоги Маріуполь перетвориться на перлину України, - Нефьодова Фото: після перемоги Маріуполь перетвориться на перлину України (t me)
Автор: Ілона Свиридова

Ситуація в Маріуполі дуже важка, але перемога обов'язково буде за Україною, і тоді великі підприємства, що працюють в місті, обов'язково його відбудують.

Про це заявила директор швейної фабрики "Маріта", що входить до Групи "Метінвест", Інна Нефьодова.

"Ситуація в місті важка, але ми не сумніваємося в перемозі. За тиждень до початку в Маріуполь приїжджали Рінат Ахметов і Вадим Новинський, ми планували розвиток міста. Я впевнена, що після перемоги Рінат Ахметов зробить все, щоб перетворити Маріуполь на перлину України. Ми всі повернемося, щоб відновлювати наше улюблене місто", - розповіла Нефьодова.

Вона також розповіла, що перед війною фабрика відшила велику партію теплого одягу, яка в підсумку знадобилася жителям міста, що ховаються в бомбосховищах металургійних підприємствах "Метінвест".

"У цих бомбосховищах жили не тільки співробітники "Метінвесту", а й місцеві жителі. Ми одягали всіх людей в ці утеплені костюми. Організували харчування на фабриці, готували на вогнищах. Тобто, люди були одягнені, взуті і нагодовані", - розповіла Нефьодова.

Нагадаємо, компанія "Метінвест" облаштувала в містах присутності вже 5500 місць для переселенців з гарячих точок України.

Крім того, в Запоріжжі прибули перші 80 тонн гуманітарної допомоги з польського хабу, організованого компанією: після сортування ця допомога відправиться в міста, де вона потрібна найбільше.

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