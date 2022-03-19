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После победы Мариуполь превратится в жемчужину Украины, - Нефедова

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 19:53
После победы Мариуполь превратится в жемчужину Украины, - Нефедова Фото: после победы Мариуполь превратится в жемчужину Украины (t me)
Автор: Илона Свиридова

Ситуация в Мариуполе очень тяжелая, но победа обязательно будет за Украиной, и тогда крупные предприятия, работающие в городе, обязательно его отстроят.

Об этом заявила директор швейной фабрики "Марита", входящей в группу "Метинвест", Инна Нефедова.

"Ситуация в городе тяжелая, но мы не сомневаемся в победе. За неделю до начала в Мариуполь приезжали Ринат Ахметов и Вадим Новинский, мы планировали развитие города. Я уверена, что после победы Ринат Ахметов сделает все, чтобы превратить Мариуполь в жемчужину Украины. Мы все вернемся, чтобы восстанавливать наш любимый город", - рассказала Нефедова.

Она также рассказала, что перед войной фабрика отшила большую партию теплой одежды, которая в итоге понадобилась жителям города, прячущимся в бомбоубежищах металлургических предприятиях "Метинвест".

"В этих бомбоубедищах жили не только сотрудники "Метинвеста", но и местные жители. Мы одевали всех людей в эти утеплённые костюмы. Организовали питание на фабрике, готовили на кострах. То есть, люди были одеты, обуты и накормлены", - рассказала Нефедова.

Напомним, компания "Метинвест" обустроила в городах присутствия уже 5500 мест для переселенцев из горячих точек Украины.

Кроме того, в Запорожье прибыли первые 80 тонн гуманитарной помощи из польского хаба, организованного компанией: после сортировки эта помощь отправится в города, где она нужна больше всего.

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