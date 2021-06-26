Хто переможе на Євро 2020 і які шанси України: експерти дали новий прогноз

Кому пророкують перемогу на Євро 2020

У прогнозі головним фаворитом стала збірна Англії. Зазначається, що такі високі шанси їй дають завдяки домашній перевазі та удачі потрапити в менш складну половину розіграшу.

Взагалі ж всього з 53% впевненістю зазначається, що чемпіонами Європи стануть команди Англії, Бельгії, Франції, Франції чи Італії.

Хто пройде до чвертьфіналу Євро 2020

Тут лідируючі позиції у команди Італії (72%), потім йде збірна Англії (68%), за нею - Франція, Нідерланди та Іспанії (в усіх по 66%), далі команда Швеції (61%), за нею збірна Бельгії (60%), і збірна Данії (58%).

Загальний прогноз на Євро 2020 по всіх збірних

У прогнозі підопічних Андрія Шевченка розмістили на одній позиції зі збірною Хорватії, і попереду з невеликою перевагою по шансах йдуть чехи. До речі, в списку з 16 учасників чемпіонату, поділяють одні й ті ж відсотки також Іспанія і Нідерланди, але йдуть вони набагато попереду нашої пари. Аутсайдери в прогнозі - збірна Австрії.

У переліку країни-учасниці Євро 2020 розташувалися так:

Англія (16,5%), Бельгія (15%), Франція (11,8%), Італія (10,1%), Іспанія (7,6%), Нідерланди (7,6%), Португалія (6,6%), Данія (5,1%), Швеція (4,6%), Німеччина (4,2%), Швейцарія (2,7%), Уельс (2,4%), Чехія (1,7%), Хорватія (1,5%), Україна (1,5%), Австрія (1,0%).

Хто виграє Євро 2020 - прогноз експертів (фото: twitter.com/GracenoteLive)