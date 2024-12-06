Увидеть этот самолет в небе боятся многие люди, потому что он может быть сигналом катастрофы

Самолеты, сообщающие о катастрофе, называются самолетом "Судного дня". Сейчас как минимум 4 таких самолета есть в США, еще один - в России.

Это борта, оснащенные новейшими технологиями связи и могут координировать действия армии, отслеживать угрозы в режиме реального времени. Их назначение - функционирование в случае ядерного кризиса или глобальной катастрофы. Все системы на борту защищены от воздействия теплового и ядерного излучения, а также от ракетных атак.

В США это модифицированные Boeing 747-200, E-4B Nightwatch - они специально разработаны для перевозки и защиты высшего руководства страны, в том числе президента и высшими военными чиновниками.

Он был разработан специально в 1970-х годах и были созданы четыре таких борта. Впервые такой самолет в небо взлетел в 1973 году. У него три палубы, стреловидные крылья и один киль. Одновременно на борту может находиться до 100 человек.

Самолет может находиться в воздухе до 7 дней благодаря возможности дозаправки прямо в полете. Поэтому он может действовать как мобильный штаб в случае полного уничтожения наземной инфраструктуры.

Сейчас эти самолеты находятся на авиабазе в штате Небраска, где находится Стратегическое командование США. Обязательное условие - самолеты должны быть всегда в полной готовности.

Один из них постоянно в состоянии боевой готовности, с работающими двигателями и экипажем на борту. Это необходимо, чтобы самолет был готов взлететь за считанные минуты.

Конечно, эксплуатация и содержание этих самолетов очень дорого - около 160 000 долларов в час. Соответственно, эти борта - самые дорогие самолеты в ВВС США.

Чтобы самолеты не простаивали, их иногда используют для перевозки официальных лиц на международные встречи и мероприятия.

Многие боятся увидеть в небе один из таких самолетов, однако они не всегда являются предвестниками катастрофы.