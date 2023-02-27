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Побьет рекорды "Мрии": стало известно, каким будет новый АН-225

Каким будет новый самолет "Мрия" (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине построят новый самолет АН-225 "Мрия" и авиаконструкторы ДП "Антонов" уже начали над ним работать. Он будет создан на базе предыдущего самолета, но эта модель побьет все рекорды старой "Мрии".

Генеральный конструктор ГП "Антонов" Владислав Власик рассказал в эфире телемарафона на ТСН о том, какие работы над самолетом уже проведены.

Как будет выглядеть новый самолет "Мрия"

Сейчас мастера проводят демонтаж фюзеляжа разрушенного самолета. Также специалисты ищут уцелевшие детали и элементы конструкции, чтобы их использовать в новом самолете.

Новый АН-225 будет создан на базе недостроенного брата-близнеца "Мрії". Внешне этот самолет не будет отличаться от разрушенного борта. Но конструкторы рассказали, что внутри это будет совершенно новый самолет с самым современным оборудованием.

"Новая "Мрія" будет еще более мощной, легче предыдущей минимум на 10 тонн, а это значит, что судно будет брать на борт еще больше груза и лететь еще дольше и еще дальше. Сейчас идет стадия проектирования, уже сформировали предварительный технический вид обновленного самолета. Мы понимаем, что самолет АН-225 должен быть модернизированным, то есть восстанавливать его в том состоянии, в котором он был, это нецелесообразно и неуместно", - рассказал Власик.

А что с финансированием?

Отстроить АН-225 обойдется очень дорого, но для восстановления самого крупного самолета в мире средства готовы дать международные доноры.

"Восстановление "Мрії" - это и есть восстановлении страны. Как только "Мрія" будет отстроена, мы сможем сказать, что украинская авиационная промышленность и вообще мощность Украины - отстроены. Вот она "Мрія" - вот она отстроена снова", - добавил генеральный конструктор ГП "Антонов".

Кстати, ранее мы писали о том, что самый большой самолет в мире "Мрія" был уничтожен во время вражеского обстрела.

А еще рассказывали о том, что конструкторы рассказали о судьбе самолета "Мрія".

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Мриясамолет АН-225