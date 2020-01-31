ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Плюють на медиків: у Китаї заражені коронавірусом озлобилися на здорових людей

STYLERЖиття    31.01.2020 - 18:44
Плюють на медиків: у Китаї заражені коронавірусом озлобилися на здорових людей
Коронавірус в Китаї (фото: колаж РБК-Україна)

Заражені коронавірусом китайці хочуть, щоб хворіли і інші

Коронавірус продовжує забирати життя людей по всьому світу. У місті Ухань ситуація найскладніша. При цьому деякі заражені сприяють розповсюдженню вірусу. Вони спеціально плюють на медиків і на кнопки ліфтів в будинках, щоб інші також заразилися.

Південноафриканська вчителька Джессіка Бейлинг боїться вийти з дому, оскільки побоюється зараження. За її словами, іноземці, які також бояться вийти з дому, просять уряду своїх країн, щоб їх евакуювали.

У людей закінчуються запаси їжі, а в магазинах нових завезень теж немає, і вже зникли з продажу медичні маски. В даний час кількість людей, заражених коронавірусом в Ухані, перевищила 7100 осіб з моменту початку спалаху, який стався майже місяць тому. Про це повідомляє Daily Mail.

При цьому через небезпечного вірусу загинуло близько 170 людей, більшість з яких жили в Ухані.

Нагадаємо, що в китайській провінції Хубей заблоковані 50 громадян України. Вони відрізані від усього світу через поширення коронавіруса в Ухані.

Раніше повідомлялося про те, що українські медики розвіяли міфи про коронавірус з Китаю після того, як в мережі стали з'являтися всілякі "страшилки" та інші неперевірені твердження щодо зараження.

Німеччина евакуює з Уханя понад 100 осіб У Китаї розробили експрес-тест для виявлення коронавіруса
Новини України здоровьевирус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся