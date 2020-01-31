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Плюют на медиков: в Китае зараженные коронавирусом озлобились на здоровых людей

STYLERЖизнь    31.01.2020 - 18:44
Плюют на медиков: в Китае зараженные коронавирусом озлобились на здоровых людей
Коронавирус в Китае (фото: коллаж РБК-Украина)

Зараженные коронавирусом китайцы хотят, чтобы болели и другие

Коронавирус продолжает забирать жизни людей по всему миру. В городе Ухань ситуация самая сложная. При этом некоторые зараженные способствуют распространению вируса. Они специально плюют на медиков и на кнопки лифтов в зданиях, чтобы другие также заразились.

Южноафриканская учительница Джессика Бейлинг боится выйти из дома, поскольку опасается заражения. По ее словам, иностранцы, которые также боятся выйти из дома, просят правительства своих стран, чтобы их эвакуировали.

У людей заканчиваются запасы еды, а в магазинах новых завозов тоже нет, и уже исчезли из продажи медицинские маски. В настоящее время количество людей, зараженных коронавирусом в Ухане, превысило 7100 человек с момента начала вспышки, которая произошла почти месяц назад. Об этом сообщает Daily Mail.

При этом из-за опасного вируса погибло около 170 человек, большинство из которых жили в Ухане.

Напомним, что в китайской провинции Хубей заблокированы 50 граждан Украины. Они оказались отрезаны от всего мира из-за распространения коронавируса в Ухане.

Ранее сообщалось о том, что украинские медики развеяли мифы о коронавирусе из Китая после того, как в сети стали появляться всевозможные "ужастики" и прочие непроверенные утверждения касательно заражения.

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