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Юрій Бардаш одружився вдруге: перші фото з весілля

Київ, Неділя 09 серпня 2020 17:33
Юрій Бардаш одружився вдруге: перші фото з весілля
Юрій Бардаш одружився з моделлю Єлизаветою Коцюбою (фото: instagram.com/george.bardash)
Автор: Styler

Музикант Юрій Бардаш одружився на 29-річній моделі

Юрій Бардаш знову одружився. На цей раз обраницею українського продюсера і музиканта стала 29-річна модель з Києва Єлизавета Коцюба. Фотографії з весілля молодята опублікували на своїх сторінках в Instagram.

Бардаш під весільним фото висловив слова подяки всім своїм передплатникам.

Юрій Бардаш одружився вдруге: перші фото з весілля

Юрій Бардаш одружився з моделлю Єлизаветою Коцюбою (фото: instagram.com/george.bardash)

"Дякую вам, люди добрі, за те, що радієте за нас. Будемо жити!", - написав продюсер.

Єлизавета ж виклала чорно-біле фото.

Юрій Бардаш одружився вдруге: перші фото з весілля

Юрій Бардаш одружився з моделлю Єлизаветою Коцюбою (фото: instagram.com/kotsuba)

"Перше фото з чоловіком", - написала вона.

Весілля молодих пройшло в суботу, 8 серпня. Це вже другий шлюб для Бардаша. Першою його дружиною була співачка Луна, з якою він розлучився з гучним скандалом. Тоді Юрій публічно у своєму Facebook звинуватив дружину в зраді і розкрив багато подробиць з особистого життя пари.

Після цього Луна пішла до свого саунд-продюсера Олександра Волощука. Крім того, вона заявила про насильство з боку Бардаша. Пізніше в інтерв'ю Дудю Бардаш розповів, що дружину не бив, але бійки у них траплялися.

Нагадаємо, що Юрія Бардаша внесли до "чорного списку" миротворця за інтерв'ю Дудю. Його звинуватили в антиукраїнській пропаганді, а також маніпулюванні суспільно значущою інформацією.

Раніше Бардаш в інтерв'ю Дудю розповів про своє ставлення до покійного Кузьми Скрябіна.

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