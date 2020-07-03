Пляжі Азовського моря атакують небезпечні медузи: люди показують опіки

Пляжі Азовського моря атакують медузи (колаж: РБК-Україна)

Відпочиваючі на Азовському морі скаржаться на нашестя медуз

Пляжі Азовського моря атакують небезпечні медузи виду корнерот. Відпочиваючі в Маріуполі Донецької області показали на фото опіки на тілі, після контакту зі щупальцями тварин.

Вчені говорять, що цей вид жалючих медуз нетиповий для вод Азовського моря, але вони стали з'являтися все частіше і частіше. Іноді зустріч з ними може обернутися неприємностями, а для деяких категорій людей опік медузи являє серйозну загрозу, аж до летального результату. Фото з наслідками від зустрічі з медузою з'явилися на місцевому сайті 0629.

Місцева мешканка Олена розповідає, що від медузи постраждав її син під час відпочинку на Білосарайській косі.

"Коли сина тільки вивели з моря, на стегні я побачила червону пляму. По нозі був чіткий малюнок - щупальці! У нас ніколи такого не було! Плавали тільки дрібні медузи, їх діти в руках тягали", - розповіла жінка і припустила, що корнероти припливають до пляжу, коли дме південно-західний вітер.

Медуза корнерот на узбережжі Азовського моря (фото: 0629.com.ua)

Вчені кажуть, що ці медузи мимоволі заходять в Азовське море з акваторії Чорного. Він підтвердив, що наявність корнеротів тут залежить від напрямку вітру, а також від ступеня солоності води.

"Коли дме південний вітер, він видуває солону і наганяє прісну воду з річок Кубань і Дон. У такому разі мінералізація падає. Медуза корнерот цього не любить. Коли ж вітер змінює напрямок, в Азовське море заходить вода з Чорного і разом з потоком солоної води заходить і медуза", - говорить він.

Дослідники кажуть, що корнероти по суті припливають на узбережжя Азовського моря вмирати, адже довго жити й розмножуватися вони тут не можуть. З усім тим, лікарі попереджають, що може вжалити й мертва медуза, якщо взяти її за щупальці.

Наслідки від опіку медузою (фото: 0629.com.ua)

І хоча опік від корнерота не смертельний, люди можуть по різному реагувати на опіки після зустрічі з ними. У групі ризику - літні люди, і діти віком до трьох років. Від контакту з медузою у малюка можуть виникнути набряки, судоми і це навіть може призвести до смерті.

А якщо людина схильна до алергії, то їй потрібно прийняти після антигістамінний препарат, а іноді й знеболювальне.

Лікарі радять обпечене місце промити морською або солоною водою, а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи. Нейтралізувати опік можна соком лимона, також його можна промити розчином харчової соди або 5%-ним оцтом.

Раніше в Бердянську відпочиваючі також поскаржилися на опіки, які отримали після контакту з медузами підвиду корнерот.

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Автор: Светлана Мащенко