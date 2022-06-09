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На пляж з відпочиваючими прилетіли касетні бомби: в Мережу потрапило моторошне відео

Окупанти обстріляли касетними бомбами пляж з відпочивальниками (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На пляж у Кураховому Донецької області прилетіли касетні бомби. У цей момент біля водосховища були відпочиваючі. Їм довелося негайно рятуватися з-під обстрілу.

Відео з обстрілом водойми та пляжу з'явилося в соціальних мережах, повідомляє ТСН.

Невелике містечко Курахове знаходиться в Донецькій області, на березі Курахівського водосховища. Місцеві жителі часто відпочивають на пляжі біля води. Також там збираються рибалки.

Але 8 червня відпочиваючі дивом вціліли, оскільки російські військові випустили по водоймі касетною бомбою. Людям довелося терміново тікати з водойми, а також з пляжу.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Відпочиваючі встигли швидко розбігтися з-під обстрілів.

На відео, яке з'явилося в соціальних мережах видно удари по воді в різних місцях, в тому числі й дуже близько до берега.

У коментарях під відео коментатори реагують неоднозначно. Деякі обурюються тим, що місцеві жителі вибралися до водосховища під час війни. Тим більше в населеному пункті, який дуже близько знаходиться до фронту.

Решта ж нагадують, що касетні бомби заборонені Конвенцією ООН і обстріл мирного містечка і водойм - це злочин проти громадян. Такий боєприпас розривається в повітрі й випускає десятки або навіть сотні дрібних бомб по значній частині території.

  • Скільки можна попереджати, що купання у водоймах небезпечно? Люди, прокиньтеся, у нас війна!
  • Снаряди летять і по домівках, при чому тут купання?
  • Всі тільки на відпочиваючих звертають увагу, а не на те, що касетні бомби заборонені.
  • Люди, навіщо ви так? Може там води в будинках давно немає - подивіться, де Курахове на карті знаходиться.
  • Покажіть це відео жителям Одеси - там теж на пляж ходять.

До речі, ми раніше писали про те, що у Маріуполі люди почали підриватися на замінованих пляжах.

А ще розповідали про те, що у Миколаєві заборонили відвідувати пляжі та прибережні зони відпочинку.

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Кураховообстрел