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На пляж с отдыхающими прилетели кассетные бомбы: в сеть попало жуткое видео

Оккупанты обстреляли кассетными бомбами пляж с отдыхающими (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На пляж в Курахово Донецкой области прилетели кассетные бомбы. В этот момент у водохранилища были отдыхающие. Им пришлось немедленно спасаться из-под обстрела.

Видео с обстрелом водоема и пляжа появилось в социальных сетях, сообщает ТСН.

Небольшой городок Курахово находится в Донецкой области, на берегу Кураховского водохранилища. Местные жители часто отдыхают на пляже у воды. Также там собираются рыбаки.

Но 8 июня отдыхающие чудом уцелели, так как российские военные выпустили по водоему кассетной бомбой. Людям пришлось срочно убегать из водоема, а также с пляжа.

К счастью, обошлось без пострадавших. Отдыхающие успели быстро разбежаться из-под обстрелов.

На видео, которое появилось в социальных сетях видны удары по воде в разных местах, в том числе и очень близко к берегу.

В комментариях под видео комментаторы реагируют неоднозначно. Некоторые возмущаются тем, что местные жители выбрались к водохранилищу во время войны. Тем более в населенном пункте, который очень близко находится к фронту.

Остальные же напоминают, что кассетные бомбы запрещены Конвенцией ООН и обстрел мирного городка и водоемов - это преступление против граждан. Такой боеприпас разрывается в воздухе и выпускает десятки или даже сотни мелких бомб по значительной части территории.

  • Сколько можно предупреждать, что купание в водоемах опасно? Люди, очнитесь, у нас война!
  • Снаряды летят и по домам, при чем тут купание?
  • Все только на отдыхающих обращают внимание, а не на то, что кассетные бомбы запрещены.
  • Люди, зачем вы так? Может там воды в домах давно нет - посмотрите, где Курахово на карте находится.
  • Покажите это видео жителям Одессы - там тоже на пляж ходят.

Кстати, мы ранее писали о том, что в Мариуполе люди начали подрываться на заминированных пляжах.

А еще рассказывали о том, что в Николаеве запретили посещать пляжи и прибрежные зоны отдыха.

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Кураховообстрел