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На пляж в Одессе заплыла акула: как выглядит и опасна ли она (видео)

Одесская область, Четверг 28 декабря 2023 12:00
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На пляж в Одессе заплыла акула: как выглядит и опасна ли она (видео) Черноморская акула в Одессе (иллюстративное фото: flagma.ua)
Автор: Юлия Гаюк

На пляж в Одессе заплыла черноморская акула-катран.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в социальных сетях.

На видео видна акула небольшого размера у берегов пляжа. Сообщается, что ее заметили у десятой станции.

Что известно о черноморской акуле

Черноморский катран - это морская хрящевая рыба из семейства катрановых акул.

Общая длина тела самок доходит до 180 сантиметров, а самцы обычно меньше. Масса таких акул - до 15 килограммов. У катранов окрас серовато-коричневый с белыми пятнышками на боках.

Черноморский катран живет в Черном море и на близлежащих участках Керченского пролива. В Азовское море катран заплывает очень изредка.

К берегам животное подходит тогда, когда весной вода нагревается, а осенью - охлаждается. Обычно катраны держатся стаями от поверхности до глубины 70 метров.

Днем они находятся у дна, а ночью поднимаются к поверхности.

В течение 1980-х годов численность черноморского катрана снизилась более чем на 60%. Он занесен в Красный список МСОП как черноморская популяция катрана, отнесенный к категории уязвимых видов.

Раньше мы показывали, как под Одессой море соединилось с другими водоемами.

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Одесса тварини пляжі