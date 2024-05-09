Пятна на ковре очистятся на "раз-два" продуктом из холодильника

Что нужно знать о чистке ковра

Первое правило удаления пятен с ковра - скорость. Чем быстрее вы отреагируете и потянетесь к увлажненной щетке или губке, тем лучше. Засохшие пятна глубоко проникают в ткань и остаются на ней гораздо дольше, особенно если это пятна от свеклы, вина, жира или блюд с большим добавлением куркумы или карри.

Хотя на коврах с толстым ворсом это не так заметно, полосы и пятна на ковре с коротким ворсом видны издалека. Перед тем, как почистить ковер (независимо от способа), пропылесосьте его или тщательно вытряхните. Благодаря этому вы сначала расчистите поле для действий.

Как вывести пятна на ковре?

Вы можете быть удивлены этим методом. Однако никого не удивляет чистка ковра раствором уксуса и воды (соотношение 1:2 – 1 стакан уксуса на 2 стакана воды). Уксус содержит уксусную кислоту, которая помогает растворять грязь и известковый налет не только на ковре, но и на кухне или в ванной.

Пятна на ковре также можно удалить без уксуса. Если его нет дома, возьмите капустный сок, маринад от огурцов или помидоров (если это не вода из квашеной свеклы). После брожения такой рассол содержит ценную молочную кислоту, которая справляется с пятнами (даже устаревшими) как уксус.

Смочите место пятна водой, затем выжмите капустный сок или слейте воду из-под огурцов, налейте на пятно и распределите губкой или щеткой, втирая сок в ковер. Оставьте смесь на 25-30 минут, а затем пропылесосите пятно.

Как избавиться от неприятного запаха с ковра?

Способ использования воды из-под консервации работает, но некоторые люди могут беспокоить запах, который появляется во время и сразу после удаления пятна. Чтобы быстрее нейтрализовать после чистки ковра соком маринованных огурцов посыпьте его содой.

Вы можете дополнительно сбрызнуть его несколькими каплями лимонного сока или выбранного эфирного масла. Пищевая сода поможет удалить остатки грязи. Тщательно потрите ковер щеткой и снова пропылесосьте.