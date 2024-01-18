Карма 2024 года расставит все по местам. Жизнь трех знаков Зодиака кардинально изменится
Карма не всегда приносит проблемы и расплату за "грехи". Порой она лишь восстанавливает справедливость, что позитивно сказывается на жизни тех, кто не мог сдвинуться с "мертвой" точки и найти свое счастье. В 2024 году карма поможет представителям трех знаков Зодиака, у них все кардинально изменится.
Кому ждать начала новой жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.
Стрелец
В ближайшее время вам не стоит вмешиваться в события, которые кажутся несправедливыми. Карма готова расставить все на свои места и жестко накажет ваших обидчиков. Вы сможете понять, что плохие поступки всегда приводят к проблемам, а потому те, кто плохо с вами поступал, сильно об этом пожалеют.
Враги, которые пытались вас уничтожить, получат по заслугам. Это даст вам возможность начать двигаться вперед и забыть о проблемах. Поступайте честно и справедливо, вас ждут большие победы.
Козерог
В прошлом вы могли опустить руки и потерять веру в свои силы. И это едва ли помогло вам совершить невероятный прорыв. Однако теперь все изменится. Карма укажет на тех, кто "высасывал" из вас все соки. Рядом с вами были люди, которые мешали вам добиться успеха.
И в этом году правосудие восторжествует. Вам не придется доказывать свою правоту или спорить с врагами. Карма сделает все быстро и эффектно. Наблюдайте за происходящим и стройте планы, вам больше ничего не грозит.
Близнецы
Скорее всего, недавние события вас сильно огорчили. Вы могли столкнуться с несправедливостью и понять, что порой побеждает не тот, кто поступает правильно. Однако это не так. В 2024 году карма "даст по шапке" тем, кто лгал и хитрил.
И если вы поступали правильно, то ждите подарков от Вселенной. Вы сможете решить все сложные задачи и забыть о печали. Наслаждайтесь этим периодом и помните, как важно не изменять своим принципам и делать добро.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что карты Таро назвали счастливчиков по знаку Зодиака.
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