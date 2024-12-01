Плов с грибами: постный рецепт ароматного блюда

Что нужно для плова с грибами

Для того чтобы приготовить постный плов, необходимы следующие продукты:

кипяток - 500 мл

растительное масло - 3 ст. л.

рис - 200 г

морковь - 1 шт.

шампиньоны - 500 г

лук - 1 шт.

чеснок - 1 головка

сушеный чеснок - 1 ч. л.

молотый перец чили - 1/3 ч. л.

сушеный барбарис - 1 ст. л.

сушеная паприка - 1 ст. л.

куркума - 1 ч. л.

молотая паприка - 1 ч. л.

молотый кориандр - 1 ч. л.

молотый черный перец - 1/3 ч. л.

соль - по вкусу

Как готовить плов с грибами

Чтобы приготовить вкусный плов, советуют использовать смесь темного и нешлифованного риса, однако для этого блюда подойдет любое. Тщательно промойте рис под проточной холодной водой, пока жидкость не станет прозрачной.

Залейте промытый рис кипятком, накройте посуду и оставьте крупу на пол часа. Пока рис замачивается, приготовьте овощи.

Для этого морковь почистите и нашинкуйте на маленькие кубики. По этому же способу, следует подготовить лук.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите морковь и прожарьте ее на среднем огне до размягчения. Затем добавьте лук и жарьте ингредиенты в течение 10 минут.

Поджаренные овощи и лук переложите в форму для выпечки, в которой будет готовиться плов. Не выливайте масло за сковороду - на нем еще следует прожарить грибы.

Грибы нарежьте на тонкие ломтики и обжарьте в течение 15 минут на среднем огне. Добавьте обжаренные шампиньоны в форму с овощами. Слейте жидкость из риса, а затем переложите его другие ингредиентам.

Разместите барбарис, сушеную фабрику и другие специи. Тщательно перемешайте ингредиенты, затем залить их достаточного количества воды.

Добавьте к рису с овощами помытую головку чеснока. После термической обработки чеснок становится довольно вкусным и чуть ли не сладким.

Чтобы блюдо было вкусным, выпекайте его в течение 45 минут при температуре духовки 200 градусов. Не торопитесь сразу доставать плов из духовки - вкусы каждого ингредиента должны дополнять друг друга.