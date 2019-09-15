Поганого не роблю: Олександр Пономарьов розповів про "стосунки" з Оленою Мозговою

Олександр Понормарев, у якого недавно вкрав композицію американський співак, відверто розповів про свої стосунки з колишньою дружиною Оленою Мозговою. Про це виконавець зізнався у передачі "Світське життя" з Катею Осадчою.

За словами співака, новий чоловік Мозкової Девід Аксельрот уникає спілкування з ним і намагається не зустрічатися особисто. Артист пригадав останній слуай, коли прийшов в будинок до колишньої дружині на день народження доньки Євгенії, але Девід швидко пішов і не захотів спілкуватися з Олександром.

"Нещодавно святкували день народження доньки Женьки, Олена запросила мене до себе додому, а от Володя (Девід Аксельрот) пішов в тренажерний зал. Не знаю, щось не вийшло у нього зі мною контакту", - повідомив співак.

Пономарьов чесно каже, що їх стосунки з Оленою далекі від ідеальних і комфортних і вони, за його словами, як сплески.

"Я не можу сказати, що у нас ідеальні стосунки з Оленою, вони як-то сплесками бувають, з чим ці сплески пов'язані, не знаю. В принципі нічого поганого не роблю. Я не можу не прийти, якщо у мене є така можливість, наприклад, як концерт пам'яті Мозгового, дідусі моїх дочок", - поділився Пономарьов.

Фото: Олена Мозгова та Олександр Пономарьов (aif.ua)

Нагадаємо, що Пономарьов і Мозкова прожили в шлюбі 10 років, у них є спільні діти - Зоя та Євгенія.

Як ми раніше писали, Пономарьов - відомий український співак повідомив, що у нього вкрали пісню "Я люблю тільки тебе"

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