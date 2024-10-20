"Пливе кача". Малоизвестные факты и легенды о песне, которую знает каждый украинец

Песня "Пливе кача" имеет многослойную историю, уходящую корнями в Карпатский регион. В 1930-х годах композитор Дезидерий Задор зафиксировал ее во время экспедиции в закарпатском поселке Воловец, а в 1944 издал в свет.

Однако ее истоки трудно ограничить только Закарпатьем, ведь мелодия и слова путешествовали по Карпатам, приобретая различные интерпретации в разных уголках региона.

Исследователи также обращают внимание на версии, записанные в других областях, в частности, во Львовской области, и склонны видеть в ней лемковское происхождение.

Песня, словно, собирала частицы истории всех народов, населявших этот горный край, чтобы воплотить в себе их общие мотивы и чувства.

Историк Василий Сокол предполагает, что "Пливе кача" может иметь литературные корни - в тексте чувствуется влияние стихотворения Василия Грэнджи-Донского, закарпатского поэта 1920-х годов. Это придает песне еще одно измерение, сочетая устное народное творчество с литературной традицией.

Плавле кача по тисині;

Мамко моя, не лай нині,

Залаєш ми в злу годину,

Сам не знаю, де погину.

Лає мати сина, лає,

Син додому не вертає…

Серед поля, на долині

Лягло серце у тернині!

Стихотворение Василия Грэнджи-Донского

Существуют более старые версии песен с похожими мотивами, что свидетельствует, что Василий Грэнджа-Донский, вероятно, использовал первую строфу народной песни в качестве основы, а дальше развил ее в отдельное литературное произведение.

Значение слова "тисина" из начальной строки песни вызывает споры. Наиболее очевидна версия, что это отсылка к реке Тисы.

Другие трактовки связывают это слово с общим индоевропейским корнем "teus-", который означает "тихий", или со значением "тісний", что может указывать на спокойную воду или узкое русло реки.

Интересно, что в ранних вариантах песни речь идет не о воине или сыне, а о нелегкой женской судьбе. Тексты исполняются от имени девушки, которую мать заставила выйти замуж за нелюбимого мужчину.

Подобные сюжеты встречаются в первых сборниках русинского фольклора, таких как "Угро-русскія народныя пѣсни" (1885) и "Угро-русски народны спѣванки" (1900).

Трудно точно сказать, мотив песни естественно трансформировался в солдатский во время Первой мировой войны, или на это повлияла именно версия Грэнджи-Донского.

Моя мамка лютеранка

Не дала мя за Иванка,

Ай дала мя за Янчія

За чортов[о]е насѣнья (сѣмя).

Мамко моя, не лай менѣ,

Залаешь ми въ злой годинѣ;

Залаешь ми въ злу годину,

Не будешь знать, де погину. (1885)

Текст, записанный Дезидерием Задором, охватывал только первые четыре куплета, которые мы знаем сегодня, однако настоящий путь к современному звучанию "Пливе кача" начался благодаря Вере Баганыч.

Певица, происходившая из Воловца, где и услышала эту заунывную песню, впервые исполнила ее в 1960-х годах, возвращая к жизни почти забытую балладу.

Вероятно, именно ее исполнение стало толчком для популяризации песни, подхваченной другими известными исполнителями, такими как ВИА "Ватра" и "Пиккардийская терция". Звучание этих коллективов стало тем мостиком, который перенес "Пливе кача" на Майдан.

По словам Ярослава Нудика, солиста "Пиккардийской терции", песня впервые прозвучала на Майдане во время прощания с Михаилом Жизневским - белорусом, погибшим во время Революции Достоинства. Его друг обратился с просьбой исполнить эту композицию, и с тех пор она стала символом траура по всем погибшим героям.

Особая роль песни не осталась незамеченной даже врагами Украины. В 2022 году пропагандист Аким Апачев использовал первые строчки песни для своего произведения, начинающегося словами: "Пливе кача, девки хороводят, в "Азовстале" демонов хоронят...", сняв клип на разрушенных улицах Мариуполя.

Попытка российской пропаганды извратить значение песни закончилась лишь волной насмешек из-за нелепого текста и блокировки видео на YouTube за распространение языка вражды.