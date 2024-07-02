Плесень на почве: как избавиться от распространенной проблемы комнатных растений

Как определить заплесневелость почвы

Плесень обычно образуется на поверхности почвы, но может также расти глубже. Она может иметь разные цвета и выглядеть нечеткой, скользкой или порошкообразной.

Белый, розовый или даже светло-оранжевый налет, как правило, является признаком того, что растение поражено грибком. Некоторые формы плесени имеют запах сырости - это еще один признак того, что растение заражено.

Кроме этого, если растение не цветет или демонстрирует признаки стресса, это может быть признаком поражения почвы плесенью.

Почему плесневеет почва комнатных растений

Существует несколько разных причин образования плесени на почве в горшках комнатных растений. Обычно грибок и плесень могут образовываться в почве после чрезмерного и длительного воздействия влаги.

Хотя плесень является нормальным явлением, возникающим при уходе за комнатными растениями, существуют определенные условия, которые могут привести к ее чрезмерному и вредному росту.

Плохой дренаж грунта

Обеспечение должного стекания воды имеет немаловажное значение для здоровья растения. Если почва плохо дренируется или не успевает высохнуть, это создает идеальные условия для роста плесени.

Плохой дренаж почвы также может привести к корневой гнили, из-за которой листья могут пожелтеть или побуреть - и даже привести к гибели растения.

Чрезмерный полив

Чрезмерный полив - одна из самых распространенных причин появления плесени. Когда почва слишком долго остается влажной, она создает идеальную среду для размножения грибка.

Почему плесневеет земля в горшках (иллюстративное фото: Freepik)

По словам флористов, на самом деле очень мало растений нуждаются в постоянно увлажненной почве. Чтобы предотвратить появление плесени, советуют придерживаться графика полива, отвечающего потребностям растения.

Кроме этого, перед тем, как поливать растение, убедитесь, что почва сухая на глубине по крайней мере 3 см - это можно проверить с помощью деревянной палочки.

Высокая влажность в комнате

Даже если поливать растение не слишком часто, повышенный уровень влажности в помещении также может повлечь за собой появление плесени на почве.

Многие тропические растения любят влажную среду, но эти же условия для других растений приводят к тому, что почва становится переувлажненной. А это приводит к возникновению плесени.

Убедитесь, что растениям обеспечивают надлежащую циркуляцию воздуха, чтобы снизить влажность.

Неубранные опавшие листья

Плесень и другие виды грибков "питаются" органическими веществами, образующимися при разложении. Иными словами, листья или стебли растения являются источником питательных веществ для плесени.

Именно поэтому крайне важно регулярно удалять опавшие листья из почвы.

Как избавиться от плесени почвы

К счастью, избавиться от плесени на почве относительно легко. Вы можете соскоблить грибок с поверхности почвы и выбросить его, или полностью заменить почву свежей смесью, простерилизовав горшок растения. Обычно этих действий достаточно, чтобы остановить распространение плесени.

Еще один распространенный способ, который садоводы выбирают, чтобы избавиться от плесени на почве для комнатных растений - это улучшение дренажа почвы.

Если почва плохо дренирована, советуют добавить торфяной мох, вермикулит или другие добавки - в соответствии с видом растения - которые будут способствовать лучшему дренажу.

Если заражение плесенью значительно, может потребоваться жидкий фунгицид. С хрупкими растениями рекомендуют обязательно провести небольшой тест, чтобы убедиться, что фунгицид безопасен - или уточнить это в цветочном магазине.

Кроме того, фунгициды на основе меди могут быть чрезвычайно токсичными для некоторых растений.