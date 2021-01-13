Платний в'їзд до Європи: українцям розповіли, як це буде працювати

Українцям розповіли про платні поїздки в ЄС (фото: freepik.com/stangro)

Українцям розповіли, як буде працювати платний дозвіл на поїздки в країни Європейського Союзу. Така вимога стане обов'язковою з 2022 року для в'їзду в ЄС без візи.

Раніше Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS) планували впровадити в 2021 році, але з технічних причин перенесли на 2022-й. Тепер у Міністерстві закордонних справ опрацьовують питання проведення з ЄС роз'яснювальної кампанії для українців щодо функціонування ETIAS, пише ukranews.com.

Точної дати запуску системи поки що немає, але правила вже відомі.

"Зараз інформація про конкретну дату, з якої потрібно буде подавати онлайн-заявку для отримання попереднього дозволу на поїздку в держави-члени ЄС, європейськими партнерами не оприлюднювалася", - відзначили в МЗС.

Щоб отримати дозвіл, за кожне звернення потрібно заплатити комісію в розмірі 7 євро. Для дітей до 18 років та людей віком старше 70 років процедура безкоштовна.

Така авторизація буде дійсна протягом трьох років з дати видачі і може використовуватися для багаторазових перетинів кордону з державами-членами ЄС протягом 90 днів.

У міністерстві нагадали, що подавати онлайн-заявку рекомендується за 96 годин до перетину кордону.

При цьому ETIAS не є аналогом візової системи, тому в разі відмови у в'їзді через систему можна буде подати апеляцію на її рішення.

Раніше повідомлялося, що в МОЗ оновили список країн, які потрапили в "червону зону".

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