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Платить не нужно: вот как украинцев обманывают в супермаркетах

Что делать, если разбили товар в магазине (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто в украинских супермаркетах и магазинах нарушаются права покупателей. В общем, продавцы требуют заплатить за разбитые товары, но для этого им сначала нужно доказать вину покупателя в суде.

Об этом сообщили на странице Госпотребслужбы в Facebook.

Не платите за товар

Эксперты говорят, если вы случайно разбили товар, то не спешите за него платить, ведь законодательство на стороне потребителей.

В частности, риски случайного уничтожения и порчи имущества несут исключительно владельцы магазина (если иное не установлено договором или законом). Эта норма прописана в ст. 323 Гражданского кодекса Украины. Покупатель в супермаркете - это не владелец товара, пока не заплатит за него на кассе.

Также в законе о защите прав потребителей (ст. 17, П. 2) прописано, что торговец должен содействовать потребителю в свободном выборе продукции и формах ее оплаты. По этой же норме запрещается принуждать потребителя покупать продукцию ненадлежащего качества.

Что делать

"Если работники заведения настаивают на вашей вине, то ее нужно сначала доказать в суде", - говорится в сообщении.

Важно помнить - ничего на месте не оплачивается, а только фиксируется. Объясните, что вы отказываетесь платить и это будет осуществлено только на основании судебного решения (если будет доказана ваша вина).

Если охрана магазина переходит к более решительным действиям и вообще не выпускает вас из помещения, следует упомянуть еще и пункты 1, 4 и 5 статьи 19 Закона Украины "О защите прав потребителей", в которых говорится о запрете нечестной предпринимательской практики и агрессивной деятельности.

Однако если в магазине продолжается давление на покупателя с требованием оплатить товар, нужно вызвать полицию.

Возмещение средств за поврежденный/уничтоженный товар производится исключительно в судебном порядке. Уже в суде магазин должен будет доказать, что вы сделали это намеренно.

Ранее мы сообщали, что делать, если исчезли вещи из камеры хранения в магазине.

Также мы называли наиболее опасный продукт на полке магазина.

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