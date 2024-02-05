Платить или надеяться на государство? Какое будущее у коммунальных школ и стоит ли поступать в частные

В Украине существует несколько форм получения общего среднего образования. Родители школьников могут "сделать ставку" на государственные или частные школы. Однако учителя, имеющие опыт работы в школах обеих форм собственности, убеждены, что в Украине будущее именно за частным образованием.
РБК-Украина (проект Styler) решило исследовать этот вопрос и разобраться в преимуществах и недостатках частных и государственных школ.
В ходе подготовки материала использовались источники: эксклюзивные комментарии службы образовательного омбудсмена Сергея Горбачева и украинских учителей.
В первую очередь важно знать, что учредить общее среднее образование может государство, громада, физическое или юридическое лицо. Поэтому статус, организационно-правовую форму и тип учебного заведения определяет сам учредитель.
В то же время таким правом не наделены люди, которые являются:
Об этом говорится в статье 22 Закона "Об образовании".
Учреждения общего среднего образования могут использовать типичные образовательные программе, утвержденные МОН Украины или другие, нетипичные образовательные программы.
В то же время, в Службе образовательного омбудсмена добавляют, что частные школы имеют более широкие возможности в изучении предметов вариативной части. Их могут выбрать родители, дети и сотрудники учебного заведения в соответствии с их потребностями и запросами.
"Например, вводить изучение отдельных предметов или увеличивать количество часов изучения обязательных предметов, в частности, иностранными языками, искусство, музыка и т. д.", - объясняют специалисты.
Основать общее среднее образование в Украине может любой гражданин, который определяет форму собственности этого заведения (фото: Getty Images)
Если ребенок учится в государственной школе, то его родителям не нужно ничего платить за получение этого образования. Это осуществляется за средства государственного и местного бюджетов, в частности, через предоставление образовательной субвенции местным бюджетам.
Финансирование частных учебных заведений осуществляют непосредственно их учредители.
Однако некоторые частные учебные заведения могут иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере общего среднего образования. Тогда они получают соответствующую государственную субвенцию на оплату труда учителей.
Все граждане Украины, другие лица, которые находятся в Украине
на законных основаниях, а также каждый ребенок имеет право на безвозмездное получение в государственных и коммунальных учебных заведениях.
В частном секторе образования стоимость обучения определяет учредитель частного заведения. Также частные школы могут отбирать учеников на основе их достижений, талантов или личных характеристик.
А вот зачисление и отбор учащихся в общее среднее образование осуществляется в соответствии с Порядком зачисления, отчисления и перевода учеников в государственные учебные заведения.
То есть проведение каких-либо мероприятий, направленных на проверку знаний, умений, навыков или других компетентностей ребенка для получения начального образования запрещается.
Учительница начальных классов одной из частных школ столицы Оксана Хомич рассказывает, что часто знания учеников в частных школах ниже, чем в государственных.
"Довольно часто родители отдают детей в частные учебные заведения не ради обучения, а чтобы ребенку было комфортно находиться там. Если семье приходится менять учебное заведение с частного на государственное, то оказывается, что уровень знаний детей в большинстве случаев ниже, чем у государственных", - объясняет она.
В то же время преподавательница добавляет, что будущее именно за теми заведениями частного образования, где делают акцент на уровне знаний детей.
"Но для этого нужно, чтобы в них работали высококвалифицированные учителя, а это, как правило, должна быть достойная оплаты труда", - говорит Хомич.
В частных школах уровень знаний учеников ниже детей в государственных школах (фото: Getty Images)
Об оплате труда упоминает и украинская филолог, руководитель образовательной студии "Мовна Тріада" Алла Зинчук. Она семь лет работала в государственной школе и параллельно три года в частной, так что ей есть с чем сравнивать.
"Качество преподавания = хорошая оплата труда. В государственных школах - мизер, в то время как у репетитора за тот же час работу в десятки раз больше оплата, а вот в частных школах - отрабатываешь гораздо меньше часов, чем в государственной школе - платят значительно больше", - рассказывает специалист.
Оксана Хомич отмечает, что важную роль играет финансирование школы. Если в государственных школах не изменится подход к материальному наполнению, то будущее у них катастрофическое.
Об этом также отмечает и Алла Зинчук.
"Техническое обеспечение и оборудование классов. Государственная школа - его нет, пока родители, или ты сам себе не купишь. Частная школа - абсолютно полностью оборудованные классы, есть все для реализации тебя, как учителя", - говорит она.
Другой вопрос в донесении знаний - это подход к ученикам и гибкость методов работы с ними. По словам Хомич, учителя в частных школах более свободны в своих методиках. Такую же свободу выбора дает НУШ, которую сейчас вводят в Украине.
Частные школы дают свободу действий преподавателям в подходах к работе и использованию методик (фото: Getty Images)
Зинчук также отмечает, что преимущество частных школ состоит в том, что в классах не больше 10-15 учеников.
"Индивидуальный подход: государственная школа - это 30+ учащихся, частная - 10-15 учащихся. Гораздо эффективнее обучение, конечно же, в частных заведениях. Там можно уделить внимание продолжению занятия каждому ученику", - объясняет преподавательница.
Преимущества обучения в частных школах:
Недостатки обучения в частных школах:
Преимущества обучения в государственных школах:
Недостатки обучения в государственных школах:
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