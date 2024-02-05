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Платить или надеяться на государство? Какое будущее у коммунальных школ и стоит ли поступать в частные

В какой школе лучше получать образование (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине существует несколько форм получения общего среднего образования. Родители школьников могут "сделать ставку" на государственные или частные школы. Однако учителя, имеющие опыт работы в школах обеих форм собственности, убеждены, что в Украине будущее именно за частным образованием.

РБК-Украина (проект Styler) решило исследовать этот вопрос и разобраться в преимуществах и недостатках частных и государственных школ.

В ходе подготовки материала использовались источники: эксклюзивные комментарии службы образовательного омбудсмена Сергея Горбачева и украинских учителей.

Разница между частными и государственными школами

  • Основание и собственность

В первую очередь важно знать, что учредить общее среднее образование может государство, громада, физическое или юридическое лицо. Поэтому статус, организационно-правовую форму и тип учебного заведения определяет сам учредитель.

В то же время таким правом не наделены люди, которые являются:

  • гражданами (подданными) государства-агрессора или государством-оккупанта
  • юридическими лицами с иностранными инвестициями
  • зарегистрированными или являются конечными бенефициарными владельцами государства-агрессора или государства-оккупанта

Об этом говорится в статье 22 Закона "Об образовании".

  • Образовательные программы и учебные планы

Учреждения общего среднего образования могут использовать типичные образовательные программе, утвержденные МОН Украины или другие, нетипичные образовательные программы.

В то же время, в Службе образовательного омбудсмена добавляют, что частные школы имеют более широкие возможности в изучении предметов вариативной части. Их могут выбрать родители, дети и сотрудники учебного заведения в соответствии с их потребностями и запросами.

"Например, вводить изучение отдельных предметов или увеличивать количество часов изучения обязательных предметов, в частности, иностранными языками, искусство, музыка и т. д.", - объясняют специалисты.

Основать общее среднее образование в Украине может любой гражданин, который определяет форму собственности этого заведения (фото: Getty Images)

  • Источники финансирования

Если ребенок учится в государственной школе, то его родителям не нужно ничего платить за получение этого образования. Это осуществляется за средства государственного и местного бюджетов, в частности, через предоставление образовательной субвенции местным бюджетам.

Финансирование частных учебных заведений осуществляют непосредственно их учредители.

Однако некоторые частные учебные заведения могут иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере общего среднего образования. Тогда они получают соответствующую государственную субвенцию на оплату труда учителей.

  • Оплата обучения

Все граждане Украины, другие лица, которые находятся в Украине
на законных основаниях, а также каждый ребенок имеет право на безвозмездное получение в государственных и коммунальных учебных заведениях.

В частном секторе образования стоимость обучения определяет учредитель частного заведения. Также частные школы могут отбирать учеников на основе их достижений, талантов или личных характеристик.

А вот зачисление и отбор учащихся в общее среднее образование осуществляется в соответствии с Порядком зачисления, отчисления и перевода учеников в государственные учебные заведения.

То есть проведение каких-либо мероприятий, направленных на проверку знаний, умений, навыков или других компетентностей ребенка для получения начального образования запрещается.

Где лучше учиться и преподавать: мнения учителей

Учительница начальных классов одной из частных школ столицы Оксана Хомич рассказывает, что часто знания учеников в частных школах ниже, чем в государственных.

"Довольно часто родители отдают детей в частные учебные заведения не ради обучения, а чтобы ребенку было комфортно находиться там. Если семье приходится менять учебное заведение с частного на государственное, то оказывается, что уровень знаний детей в большинстве случаев ниже, чем у государственных", - объясняет она.

В то же время преподавательница добавляет, что будущее именно за теми заведениями частного образования, где делают акцент на уровне знаний детей.

"Но для этого нужно, чтобы в них работали высококвалифицированные учителя, а это, как правило, должна быть достойная оплаты труда", - говорит Хомич.

В частных школах уровень знаний учеников ниже детей в государственных школах (фото: Getty Images)

Об оплате труда упоминает и украинская филолог, руководитель образовательной студии "Мовна Тріада" Алла Зинчук. Она семь лет работала в государственной школе и параллельно три года в частной, так что ей есть с чем сравнивать.

"Качество преподавания = хорошая оплата труда. В государственных школах - мизер, в то время как у репетитора за тот же час работу в десятки раз больше оплата, а вот в частных школах - отрабатываешь гораздо меньше часов, чем в государственной школе - платят значительно больше", - рассказывает специалист.

Оксана Хомич отмечает, что важную роль играет финансирование школы. Если в государственных школах не изменится подход к материальному наполнению, то будущее у них катастрофическое.

Об этом также отмечает и Алла Зинчук.

"Техническое обеспечение и оборудование классов. Государственная школа - его нет, пока родители, или ты сам себе не купишь. Частная школа - абсолютно полностью оборудованные классы, есть все для реализации тебя, как учителя", - говорит она.

Другой вопрос в донесении знаний - это подход к ученикам и гибкость методов работы с ними. По словам Хомич, учителя в частных школах более свободны в своих методиках. Такую же свободу выбора дает НУШ, которую сейчас вводят в Украине.

Частные школы дают свободу действий преподавателям в подходах к работе и использованию методик (фото: Getty Images)

Зинчук также отмечает, что преимущество частных школ состоит в том, что в классах не больше 10-15 учеников.

"Индивидуальный подход: государственная школа - это 30+ учащихся, частная - 10-15 учащихся. Гораздо эффективнее обучение, конечно же, в частных заведениях. Там можно уделить внимание продолжению занятия каждому ученику", - объясняет преподавательница.

Выводы

Преимущества обучения в частных школах:

  • безопасность
  • комфорт
  • трансфер
  • доступность инноваций
  • разнообразие секций и кружков
  • высокий уровень материальной базы
  • в основном учителя молодого возраста
  • индивидуальный подход к обучению детей
  • наличие классов для детей с особыми образовательными потребностями

Недостатки обучения в частных школах:

  • высокая стоимость обучения
  • "закрывают глаза" на успеваемость детей
  • требования к кандидату на поступление, но не всегда
  • берут обычно учеников, которые являются проблемными в государственных школах

Преимущества обучения в государственных школах:

  • бесплатная
  • поступление без конкурсного отбора
  • обучают в большинстве случаев профессионалы
  • обычно расположена рядом с местом жительства

Недостатки обучения в государственных школах:

  • переполненные классы
  • учителя старшего возраста и менее гибкие
  • довольно часто отсутствует должное финансирование
  • сложно осуществлять индивидуальный подход к обучению детей
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