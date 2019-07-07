Платіть або шукайте інший садок: директор ДНЗ вимагала гроші у багатодітної мами

Багатодітна мама з міста Сміла Черкаської області звинувачує адміністрацію дитячого садка в прямому вимаганні грошей у її сім'ї. При цьому у разі несплати дитини погрожували виключити з саду. Про це повідомляє ТСН.

Зазначимо, що в садку цей факт спростовують - кажуть, що з фінансуванням справді є проблеми, але батьки платять добровільно.

"Мені прямо сказали, що якщо я не буду платити, я можу бути вільна. І йти в пошуках інших садочків", - каже Ліна, мама чотирьох дітей.

Молодша дворічна Мія цього року пішла в дитячий садок і в перший же день жінці сказали заплатити 400 грн вступного внеску і кожен місяць платити благодійні внески.

При цьому гроші збирає і веде їм облік сама вихователь, каже Ліна. Старша дочка жінки важко хворіє, а її батько при смерті. Через це фінансове становище сім'ї дуже важке.

Після того, як багатодітна мама відмовилася платити, їй запропонували принести іграшки з дому, забравши їх у своїх дітей.

Розмову з директором садка Ліна записала на диктофон.

"Треба входити в стан дитячого садка. Подумайте краще відразу, якщо ні, то є інші дитячі садки", - сказала у розмові директор дитячого навчального закладу.

Дитячий садок під Черкасами потрапив у скандал (скрін відео: YouTube/ТСН)

При цьому Лариса Тимофієва, дириктор садка №18 в Смілі каже, що гроші у жінки ніхто не вимагав. За її словами, вона заборонила вихователю спілкуватися з мамою дитини на тему благодійних внесків.

Відзначимо, що велика частина придбаних благ у дитсадку куплена за батьківські гроші. Крім того, в закладі висить звіт, скільки було зібрано і на що витрачено, а також реквізити для перерахування грошей.

Юрист Віталій Гриб говорить, що брак фінансування з боку районних управлінь освіти не є приводом для зборів благодійних внесків. Для цього органу управління освіти необхідно звертатися вище по вертикалі для того, щоб фінансування виділили з держбюджету.

В управлінні освіти згодні з цим, але стверджують, що вимоги садків захмарні. Зараз дитячий садок чекає перевірка з приводу використання коштів. Якщо провину адміністрації доведуть, директору саду загрожує догана або навіть звільнення.

Дитячий садок під Черкасами потрапив у скандал (відео: YouTube/ТСН)

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