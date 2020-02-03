Платити буде нічим: експерти заговорили про катастрофу з пенсіями в Україні

Пенсії в Україні в майбутньому можуть опинитися під загрозою через стрімке старіння нації. Експерти вважають, що з кожним роком людей літніх українців буде ставати все більше, при цьому загальна кількість українців продовжить скорочуватися. Що буде з пенсіями в найближчі кілька десятків років - у матеріалі Styler.

Вже зараз зрозуміло, що людей покоління 1990-х і 2020-х років з у півтора рази менше, ніж українців старшого покоління. Це може призвести до справжньої катастрофи з виплатою пенсійних допомог в найближчому майбутньому.

Так, за даними Держстату, працюючих українців старше 40 років більше половини (50%). При цьому в ООН прогнозують, що в найближчі десятиліття скорочення населення в Україні буде відбуватися за рахунок людей працездатного віку.

До 2050 року українців стане менше на 28%, при цьому українців старше 60-ти стане 32%, - прогнозує ООН.

Такі оцінки несуть серйозну загрозу для ринку праці та пенсійної системи в Україні.

Зараз на пенсію вийде покоління, яке перевищує в 1,5 рази кількість українців, що заміщають їх на ринку праці. Це реальний виклик для пенсійної системи України, - каже демограф Лідія Ткаченко, пише Сьогодні.

В Україні у 2021 році після останнього етапу підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років, цей вік міняти не будуть. Така ситуація веде до того, що працювати буде нікому і платити пенсії буде нічим.

Для того, щоб уникнути кризи пенсійної системи, доведеться знову підвищувати пенсійний вік. Вже зараз експерти кажуть, що 60 років дуже мало, адже в сусідніх з Україною країнах люди виходять на пенсію в 63 або навіть 65 років.

Але тут виникає наступний конфлікт - такий високий пенсійний вік не вписується в тривалість життя українців. Так, в Україні очікувана тривалість життя становить 71,6 року, в той час як в ЄС - 81 рік.

Варто відзначити, що у комітеті ВР з питань соцполітики вже заговорили про те, що пенсійний вік почнуть поступово підвищувати вже у 2023 або 2025 році. Крім того, готується новий законопроєкт про накопичувальну пенсію.