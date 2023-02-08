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Плата за пользование Telegram: мобильный оператор объяснил украинцам новшество

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Среда 08 февраля 2023 22:51
Плата за пользование Telegram: мобильный оператор объяснил украинцам новшество Фото: украинский мобильный оператор планирует отменить безлим за Telegram (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Украинский мобильный оператор Vodafone решил начинать тарифицировать трафик Telegram, вводя оплату для своих абонентов за пользование популярным мессенджером и повышая стоимость тарифных планов с 10 февраля.

Информация о новшествах вызвала у клиентов "Водафон" удивление. И пользователи сети поинтересовались у оператора, чем вызвано такое решение.

Ответ с пояснениями опубликован на Facebook-странице Vodafone.

Так, один из абонентов обратился с просьбой вернуть Телеграм в тарифный план SuperNet Start+ в OnlinePASS, отмечая важность данного мессенджера в настоящее время, учитывая доступ к широкому контенту даже в условиях проблем со связью из-за отсутствия света.

"Говорю как студентка: все группы и каналы, которые в нашем университете отвечают за обучение, только в Телеграмме", - говорится в обращении к компании.

Что отвечают в "Водафоне"

Как отмечают представители мобильного оператора, нагрузка на сеть сейчас стремительно возросла, что особенно ощущается в условиях отключения электроэнергии, когда клиенты "массово переходят с домашнего WiFi на мобильный интернет".

"Телеграм является одним из крупнейших источников нагрузки. Мы, в первую очередь, заботимся о доступности сети для всех абонентов. Мы вынуждены убрать Telegram с услуги Online PASS. Это поможет нам разгрузить сеть, а также повысить скорость доступа в сеть", - рассказали в компании.

Также в Vodafone отмечают, что доступ к Telegram остается в рамках пакетного трафика в тарифе SuperNet Start+.

"Рекомендуем в настройках Telegram отключить автозагрузку фото и видео - это поможет уменьшить объем трафика, который использует это приложение", - делятся в компании советом.

Плата за пользование Telegram: мобильный оператор объяснил украинцам новшество

В Vodafone объясняют введение платы за пользование Telegram (фото: скрин facebook.com/VFUkraine)

Ранее мы рассказывали, что изменится для украинцев после присоединения к единому роуминговому пространству ЕС, и вырастут ли тарифы.

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