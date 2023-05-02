Пластик или стекло: эти советы вам помогут выбрать самые лучшие солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки сейчас можно купить в любом супермаркете или даже просто на уличной раскладке. И многим кажется, что самое важное - чтобы очки были очень темные.

Однако для настоящей защиты глаз у таких очков должны быть другие параметры. Как правильно выбрать солнцезащитные очки - читайте в материале ниже.

Пластиковые или стеклянные

Считается, что солнцезащитные очки со стеклянными линзами намного лучше пластиковых. И что более дорогие очки значительно лучше более дешевых. А еще - что цвет стекол имеет значение. Например, что более темные очки защищают глаза намного лучше.

Но все три утверждения не совсем верны, так как для лучшей защиты глаз имеет значение только один параметр - уровень защиты от УФ-лучей. Для защиты глаз отлично подойдут очки с пластиковыми или стеклянными линзами, светлых оттенков и стоит они могут стоить совсем недорого.

Как объясняют специалисты Американской академии офтальмологии, солнцезащитные очки очень важны в любое время года, так как они защищают глаза и ваше зрение от ультрафиолетовых лучей.

Ультрафиолетовые лучи могут повреждать поверхностные ткани глаза, роговицу и хрусталик. Со временем это может привести к катаракте, дегенерации, появлению желтого пятна и другим нарушениям зрения.

Как правильно выбрать солнцезащитные очки

В очках от солнца обязательно должно быть блокирующее покрытие или в составе линз должны быть УФ-абсорберы. Линзы должны впитывать не менее 95-100% вредного излучения.

Для времяпровождения на свежем воздухе стоит выбирать очки с поликарбонатными линзами. Для людей с нарушениями зрения хорошо подходят очки -"хамелеоны". Ультрафиолет активирует фотохромную способность, и они темнеют, блокируя УФ-лучи. А в помещении снова становятся прозрачными.

На что обратить внимание:

Маркировка изделия. Самый лучший вариант - отметка UV400. Чем меньше это значение, тем хуже очки защищают от солнца. Также может быть маркировка UVA - защита от длинноволновых лучей, способных проникать через одежду, стекло и вызывающих пигментацию, старение кожи. Или UVB - они позволяют загорать коже под стеклом.

Цвет линз. Желтые блокируют синий спектр лучей, а это может вредить глазам. Но в пасмурную погоду, в сумерках, на закате или рассвете они обеспечат хорошую видимость.

Голубые очки выбирать не стоит - они пропускают красный спектр лучей.

Красные могут вызывать быструю утомляемость зрения.

Самые лучшие варианты: зеленые, коричневые, серые и розовые очки.

Зеркальные очки уменьшают количество света, падающего в глаза, но они не создают больше защиты.

Расположение. Очки не должны ездить на носу, не должны давить. Незначительный мелкий дискомфорт в течение нескольких часов может обернуться сильной болью, в том числе и головной.

Форма. Подбирайте очки, которые корректируют форму лица. В целом считается, что у солнцезащитных очков должны быть большие линзы.

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