Не будет царапин и потертостей: вот что нужно регулярно делать с очками

Постоянное ношение очков для зрения и неправильное хранение их приводит к тому, что на них оседают частицы пыли, белковые отложения и появляются царапины. Важно ухаживать как за линзами, так и за оправой, чтобы они прослужили как можно дольше.

Об этом сообщила офтальмолог Юлия Диковицкая в Instagram .

Что нельзя делать

Врач советует снимать и надевать очки только двумя руками - в противном случае оправа подвергается деформациям, не предусмотренным ее конструкцией. Это может привести к поломке.

Также запрещено класть очки на твердую поверхность линзами вниз - на самой чистой и гладкой поверхности все равно могут присутствовать микроскопические твердые частицы или выступы, которые повредят покрытие.

Впоследствии, по мере накопления повреждений (щербин, царапин, потертостей) линза может потерять свои оптические свойства, и уже не будет в достаточной степени выполнять свою корректирующую функцию.

Офтальмолог говорит, что лучше не использовать очки в помещениях, где температура может достигать +60°C и выше, например, в бане или сауне. Также нельзя хранить очки в салоне автомобиля, где они могут испытать перегрев через солнце.

Перегрев очков может привести к деформации оправы и потере оптических свойств линз.

Как правильно ухаживать

К тому же поверхность линз следует протирать только специальными, предназначенными для этого салфетками. Также есть специальные спреи для удаления загрязнений.

Важно помнить, что очки необходимо хранить и переносить только в чистом и сухом, желательно жестком футляре - это защитит их от механических повреждений.

Чтобы очки не запотевали, когда вы входите из холодного помещения в теплое или, наоборот, надеваете их на морозе, нанесите на тряпочку немного глицерина и протрите очки. Когда глицерин подсохнет, протрите очки еще раз.