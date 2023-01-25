Не будет царапин и потертостей: вот что нужно регулярно делать с очками
Постоянное ношение очков для зрения и неправильное хранение их приводит к тому, что на них оседают частицы пыли, белковые отложения и появляются царапины. Важно ухаживать как за линзами, так и за оправой, чтобы они прослужили как можно дольше.
Об этом сообщила офтальмолог Юлия Диковицкая в Instagram.
Что нельзя делать
Врач советует снимать и надевать очки только двумя руками - в противном случае оправа подвергается деформациям, не предусмотренным ее конструкцией. Это может привести к поломке.
Также запрещено класть очки на твердую поверхность линзами вниз - на самой чистой и гладкой поверхности все равно могут присутствовать микроскопические твердые частицы или выступы, которые повредят покрытие.
Впоследствии, по мере накопления повреждений (щербин, царапин, потертостей) линза может потерять свои оптические свойства, и уже не будет в достаточной степени выполнять свою корректирующую функцию.
Офтальмолог говорит, что лучше не использовать очки в помещениях, где температура может достигать +60°C и выше, например, в бане или сауне. Также нельзя хранить очки в салоне автомобиля, где они могут испытать перегрев через солнце.
Перегрев очков может привести к деформации оправы и потере оптических свойств линз.
Как правильно ухаживать
К тому же поверхность линз следует протирать только специальными, предназначенными для этого салфетками. Также есть специальные спреи для удаления загрязнений.
Важно помнить, что очки необходимо хранить и переносить только в чистом и сухом, желательно жестком футляре - это защитит их от механических повреждений.
Чтобы очки не запотевали, когда вы входите из холодного помещения в теплое или, наоборот, надеваете их на морозе, нанесите на тряпочку немного глицерина и протрите очки. Когда глицерин подсохнет, протрите очки еще раз.
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