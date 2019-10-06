Я планую повернутися: Зеленський шокував заявою

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський не хоче залишати кар'єру коміка

Володимир Зеленський хоче повернутися в Квартал 95 після закінчення його терміну президентства, тобто через 5 років. Про це повідомила учасниця "Кварталу" Олена Кравець в розмові з Катею Осадчою в передачі "Світське життя". За словами актриси, він сказав їй, що хоче залишатися на землі і попросив коміків частіше йому дзвонити.

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Відео: Олена Кравець розповіла про Володимира Зеленського (YouTube/Світське життя)

"На День Незалежності я набрала його, щоб сказати, що дуже класна мова.. з грудкою в горлі.. А він каже: "Будь ласка, телефонуйте мені. Я хочу залишатися на землі, і я через п'ять років планую повернутися "... Серйозно! Він, до речі, не вийшов з однієї групи. Тобто в соцмережах, де група Кварталу 95, він там є, і він там іноді навіть пише, - сказала Кравець.

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Також Олена Кравець повідомила, що так і не перейменувала Зеленського в своєму телефоні. Він, як і раніше залишився у неї записаний як "Вовка". За її словами, президентство колишнього колеги по цеху нічого не змінило у її з ним відносинах.