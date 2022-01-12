Як планувати свій бюджет і накопичити фінансову подушку безпеки: поради експерта

Про планування бюджету

За її словами, у фінансовому плануванні головне - мати уявлення про свої доходи і витрати за місяць або тиждень. Взявши календар, можна визначити, коли ми бажали б піти у відпустку, придбати техніку або оновити гардероб, посунути під сезонні знижки, щоб менше витрачати, і так далі.

"Разом з тим, рівень заощаджень залежить від бюджету родини: хтось може дозволити собі відкладати на декілька цілей, хтось - лише на одну. Проте не варто сильно розпорошуватися, є зміст ставити собі на певний період не більше 3 великих цілей", - зазначила фахівець.

Бажано, щоб ці цілі були розтягнуті протягом року і не накладалися одна на одну, додала вона.

Доцільність кредитів

Що стосується кредитних позик, експерт звернула увагу і на їх плюси, і на мінуси. Визначальним тут є розуміння, що кошти на повернення гарантовано будуть.

"Якщо говорити про іпотеку чи авто, то часто людям бракує лише 30-40 % від повної вартості покупки і тоді також кредит буде доречним. Проти таких позик - те, що кошти віддавати тяжко. Й часто люди починають брати кредит на кредит і це вже називається залізти в боргову яму", - розповіла вона.

Важливо заздалегідь розраховувати свої сили, і якщо, наприклад, кредит 40 тисяч гривень, а дохід сім'ї становить 20 тисяч, то швидше, ніж за 7-8 місяців ця сума не буде погашена, враховуючи "капаючі" відсотки, додала Грудзевич.

Скільки краще відкладати

За загальним правилом фінансової грамотності радять економити не менше 10%, говорить експерт.

"Але тут йде мова лише про кошти для себе зараз або на пенсію в майбутньому. Тому якщо ви хочете і пенсію в майбутньому, і собі на щось заощадити, то має бути більше ніж 10%", - вказала вона.

Так, тільки отримавши дохід, його відразу потрібно розподіляти по конвертах або "банках", рекомендує фінансовий тренер.

"Це феномен, який діє за законом Паркінсона, що наша психіка витрачає все, що для неї доступне. Якщо ви зразу від себе трохи сховаєте, то є великий шанс, що ці кошти залишаються", - порадила фахівець.

В якій валюті зберігати заощадження

Що стосується валюти заощаджень, то, за словами Грудзевич, все залежить від того, на що ви відкладаєте кошти.

Так, при плануванні поїздки, умовно, на відпочинок в Карпати через пару місяців, вам буде потрібна гривня, і обмінювати кошти немає сенсу - ви втратите на комісії та різниці курсів.

Якщо ж говорити, наприклад, про придбання комп'ютерної техніки, яку ви хочете купити за кордоном, то є сенс вкласти в доларах.

"Заощадження на щось, на що ви відкладатимете понад пів року, варто розділити 50/50: валюта і гривня. Якщо плануєте купити авто, то відкладати слід у валюті, бо ціни на авто прив'язуються до неї. Відтак на різні цілі можуть бути різні валюти", - розповіла вона.

Довгострокові внески та створення подушки безпеки

Відрізняються також і інструменти заощаджень. Наприклад, якщо ви відкладаєте на відпустку, яка буде в жовтні, то зараз можна відкрити депозит на 9 місяців з правом поповнення і відкладати кошти туди, каже Грудзевич.

"Якщо говорити про цінні папери, то це інструмент для довгострокового заощадження. В інвестиціях довгі терміни - це все, що більше за 10 років, тому якщо у вас є ціль через 2 роки придбати авто, то цінні папери чи нерухомість – не ваш інструмент. Вам підійде або депозит, або ОВДП", - пояснила експерт.

Також вона не рекомендує відкладати на так званий "чорний день", проте формувати подушку безпеки.

"Подушка безпеки - це те, що нам може забезпечити життя, наприклад, на пів року. А загалом відкладати треба доти, поки ви не відкладете капітал, який зможе утримувати вас до кінця життя", - сказала фінансовий тренер.