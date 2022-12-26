Планету накроет сильная магнитная буря: ее почувствуют абсолютно все!

В конце 2022 года планету покроет мощная магнитная буря. Она будет заметно слабее предыдущих изменений в магнитном поле, однако ее влияние сможет ощутить большинство людей.
Когда ждать бурю и как от нее уберечься - читайте ниже в Styler.
По данным сайта Gismeteo, в конце года будет одна магнитная буря. В течение недели будут происходить небольшие возмущения. Однако уже во вторник 27 декабря магнитное поле пошатнется и образует пятибалльную бурю.
К концу месяца ситуация стабилизируется, а в начале января мы снова можем ощутить определенные изменения. Это будет связано со слабой бурей 3 января.
Скриншот Styler
Специалисты Meteoagent также прогнозируют высокий уровень шторма в течение 26-28 декабря, после чего магнитное поле Земли выровняется.
Скриншот Styler
Во время геомагнитных бурь человек может испытывать головную боль и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание и повышение или снижение давления.
Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.
Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.
Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.
Кстати, раньше мы делились рецептами травяных настоек, которые помогут легко пережить период магнитных бурь.
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