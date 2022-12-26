Планету накроет сильная магнитная буря: ее почувствуют абсолютно все!

Магнитная буря в декабре 2022

По данным сайта Gismeteo, в конце года будет одна магнитная буря. В течение недели будут происходить небольшие возмущения. Однако уже во вторник 27 декабря магнитное поле пошатнется и образует пятибалльную бурю.

К концу месяца ситуация стабилизируется, а в начале января мы снова можем ощутить определенные изменения. Это будет связано со слабой бурей 3 января.

Скриншот Styler

Специалисты Meteoagent также прогнозируют высокий уровень шторма в течение 26-28 декабря, после чего магнитное поле Земли выровняется.

Скриншот Styler

Как поддержать свое состояние в течение магнитных бурь

Во время геомагнитных бурь человек может испытывать головную боль и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание и повышение или снижение давления.

Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.

Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.

Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.