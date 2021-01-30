План підвищення пенсій в Україні у 2021 році: всі етапи та розміри надбавок

Пенсії в Україні в 2021 році будуть підвищувати у шість етапів (колаж: РБК-Україна)

В Україні у 2021 році очікується 6-етапне підвищення пенсійних виплат. Перший з них вже стався – мінімальна пенсія підвищилася з 2100 до 2400 гривень. Наступного разу уряд має намір провести індексацію, яка відбудеться 1 березня. Як і коли будуть підвищувати пенсії українцям – читайте нижче.

Серед важливих змін 2021 року щодо пенсійних виплат – введення накопичувальної пенсії, а також 6-етапне підвищення гарантованих виплат. Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

1 етап – підвищення мінімальної пенсії з 1 січня 2021 року. Збільшення виплат сталося з 2 100 до 2 400 грн для пенсіонерів у віці від 65 років при наявності у них страхового стажу до 30/35 років і більше. Збереглася щомісячна доплата до пенсії до 500 грн тим, кому 80 років і більше, а також мінімальна пенсійна виплата 2 600 грн за наявності у них страхового стажу 20/25 років і більше.

2 етап – індексація, планована з 1 березня 2021. Виплати планують збільшити в середньому на 11%. Її параметри визначать в лютому. Індекс, на який будуть підвищувати пенсію, розраховується від 50%-ного росту за попередній рік заробітної плати в країні та інфляції.

3 етап – перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у квітні. Автоматичні розрахунки будуть проводитися за формулою залежно від стажу і зарплати в період роботи.

4 етап – підвищення пенсії у липні. Збільшення виплат чекає пенсіонерів у віці від 65 років при наявності у них страхового стажу до 30/35 років і більше. Очікуване підвищення – з 2 400 до 2 600 грн. Встановлять щомісячну доплату до пенсії до 400 гривень для пенсіонерів 75-80 років, а також мінімальну пенсійну виплату 2 500 грн при наявності у них страхового стажу 20/25 років і більше.

При досягненні 80 років – збільшення щомісячної доплати до 500 гривень і мінімальної пенсійної виплати до 2 600 гривень при наявності у них страхового стажу 20/25 років і більше. Самотнім пенсіонерам цього віку – до 3 342 грн.

5 етап – підвищення прожиткового мінімуму, яке планується провести в липні. Його планують збільшити з 1 769 грн до 1 854 гривень. Також планується збільшення надбавок і підвищень до пенсії, збільшення щомісячної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам старше 80 років, які потребують стороннього догляду до 742 гривень.

6 етап – у грудні планується друге підвищення прожиткового мінімуму. Уряд підвищить виплати з 1 854 до 1934 гривень. Також очікується збільшення надбавок, що призведе до зростання пенсій (надбавки за понаднормовий стаж, надбавки та підвищення учасникам та інвалідам війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги тощо).

Раніше повідомлялося, що у 2021 році пенсії українців стануть більше.

Також ми писали про те, що нещодавно в Мінсоцполітики дали прогноз по запуску накопичувальної пенсійної системи.