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"Плачу слезами радости": раненый военный Виталий Шумей, за которым ухаживает отец, заговорил

Украинский военный Виталий Шумей заговорил (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский боец Виталий Шумей с тяжелыми травмами головы, история которого тронула всю страну, полноценно заговорил. Известно, что все время за военным ухаживал отец.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу волонтера Ирины Тимофеевой.

В каком состоянии военный

По словам волонтерки, Шумей уже примерно неделю говорит и осознанно складывает слова.

"Сейчас я плачу! Среди этого двухсуточного горя нашего, я плачу слезами радости! Не шепчет, а говорит. Утром больше, а вечером пока устает. Его мозги - работают! Уху, плачу! Отец тоже плачет. Просит передать всем поклон, кто семью Шумей поддерживал и верил в них", - написала волонтер.

Также Ирина добавила, что верит в то, что военный скоро станет на ноги.

Виталий Шумей после тяжелого ранения заговорил (фото: facebook.com/tymofeyeva.irina)

Что известно о Виталии Шумее

Командир ЗРК Виталий Шумей получил минно-взрывные травмы в 2022 году в боях под Авдеевкой. Из-за тяжелого ранения головы - перелом черепа с обеих сторон он упустил возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть.

"Мы будем с тобой разговаривать, мы будем с тобой лечиться, все будет хорошо", - постоянно говорил отец Виталия.

Военный также перенес три операции на голове, его лечили в Днепре, Киеве и Чернигове. Рядом с бойцом все время находился отец, он ухаживал за сыном, читал ему вслух книги и сообщения от людей с пожеланиями выздоровления.

У Виталия было сверхсложное ранение - именно поэтому он нуждался в особом лечении за границей.

Как только состояние военного стабилизировалось, его в конце марта 2023 года реанимобилем доставили в Испанию, где Виталия ждала длительная реабилитация и помощь профильных врачей.

К счастью, лечение дало результат и сейчас Виталий начал полноценно говорить.

Виталий Шумей к ранению (фото: Общественное)

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