ПК зависает во время игр? Вот 3 причины, о которых мало кто знает
Если ваш ПК начал зависать во время игр, не спешите винить только видеокарту или перегрев. На деле причина может скрываться в менее очевидных вещах, которые многие геймеры просто не учитывают.
О трех частых, но неочевидных причинах, по которым компьютер может тормозить во время игр, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный ресурс XDA Developers.
Нестабильность ОЗУ
Всегда рекомендуется включать Intel XMP или AMD EXPO, чтобы получить наилучшую производительность от вашей оперативной памяти. Однако профиль разгона XMP/EXPO вашей памяти не всегда будет таким стабильным, как это рекламирует производитель. Эти профили устанавливают скорости и тайминги ОЗУ в соответствии с проверенными значениями, но нужно понимать, что каждая пара материнской платы и процессора немного отличается.
Даже небольшие отклонения в качестве кремния или настройках BIOS могут привести к скрытой нестабильности, которая может проявиться только во время игр.
Если после тестирования с помощью MemTest вы определили, что причиной является ваша память, рекомендуется снизить скорость ОЗУ с рекламируемых настроек XMP или EXPO, чтобы проверить, исчезнут ли ошибки BSOD или сбои. Например, если у вас есть DDR4, рассчитанная на 3600 МГц, попробуйте установить ее на 3200 МГц.
Или вы можете вручную настроить и тонко откалибровать напряжение ОЗУ или немного ослабить некоторые тайминги по сравнению с настройками XMP для повышения стабильности при требовательных нагрузках, таких как игры.
Проблемы в настройках BIOS могут привести к скрытой нестабильности (фото: XDA Developers)
Неисправные кабели БП
С подобной проблемой можно столкнуться неожиданно, и ее устранение может занять немало времени. В одном из случаев, ошибка BSOD с кодом остановки "Critical Process Died" возникла спустя час после запуска Assassin's Creed Shadows, вышедшей в марте 2025 года.
Первоначально это было воспринято как случайный сбой, связанный с драйверами, поэтому были обновлены драйверы GPU и повторно запущена игра, но сбой произошел уже на экране загрузки.
В попытках устранить ошибку было отключено XMP в настройках оперативной памяти, а также удалены два из четырех модулей, оставив систему с 32 ГБ вместо 64. Однако и это не помогло.
Далее было решено проверить другие игры - Cyberpunk 2077 и Battlefield 2042 завершались сбоем через несколько минут после запуска, в то время как в Valorant ошибка не воспроизводилась. Учитывая, что сбои происходили только в графически требовательных играх, возникло подозрение на проблемы, связанные с питанием.
После этого был удален сторонний 24-пиновый ATX-удлинитель от CableMod, и блок питания был напрямую подключен к материнской плате штатным кабелем. Неожиданно это полностью устранило проблему: ошибка BSOD больше не возникала.
Поэтому, если используются сторонние кабели питания или удлинители, и программные методы устранения ошибок не помогают, рекомендуется временно перейти на оригинальные кабели, идущие в комплекте с блоком питания - это может решить проблему.
Рекомендуется временно перейти на оригинальные кабели (фото: XDA Developers)
Недостаточно VRAM
В наше время многие геймеры думают, что не столкнутся с проблемами при игре на видеокарте с 8 ГБ памяти. Хотя это было так несколько лет назад, 8 ГБ VRAM уже недостаточно для игр на ПК в 2025 году, особенно если вы играете на разрешениях выше 1080p.
С поддержкой трассировки лучей в более современных играх некоторые видеокарты среднего класса по-прежнему ограничены объемом своей VRAM. Некоторые игры могут показывать ошибку "не хватает памяти", что указывает на проблему с VRAM вашей видеокарты, но не все игры отображают одно и то же сообщение после сбоя.
Посмотрите на Nvidia RTX 4060 Ti, например. Хотя это современная видеокарта среднего класса, некоторые игры, такие как Indiana Jones and the Great Circle и Assassin's Creed Shadows, могут все равно вылетать из-за недостаточного объема VRAM, особенно если включить трассировку лучей или играть на ультра-настройках при разрешении 1440p и выше.
Вот почему настоятельно рекомендуется приобретать видеокарты с как минимум 12 ГБ VRAM, если только вы не играете исключительно на 1080p без включения трассировки лучей. Да, 8 ГБ VRAM были золотым стандартом еще несколько лет назад, но игры становятся более тяжелыми по объему контента, особенно с учетом того, что современные консоли, такие как PS5 и Xbox Series X, сузили разрыв в производительности с ПК.
Рекомендуется приобретать видеокарты с как минимум 12 ГБ VRAM (фото: XDA Developers)
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