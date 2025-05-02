Пиво из человеческой мочи? В Швеции разработали новый эко-метод, который просто шокирует

Мир постоянно ищет новые пути к устойчивому развитию и экологически чистым технологиям. Иногда эти поиски приводят к очень неожиданным решениям, которые могут вызвать удивление, а иногда и отвращение. Именно так произошло в Швеции, где ученые и пивовары объединили усилия в проекте, предусматривающем использование... человеческой мочи для производства пива.

Рассказываем о деталях этого уникального эксперимента: как собрали 20 000 литров мочи на фестивале, как ее превращают в удобрение, и почему это может быть будущим экологического пивоварения.

Во время празднования Вальпургиева Дня в городе Уппсала в Швеции, было собрано 20 000 литров человеческой мочи. Для этого санитарная компания Sanitation360 установила специальные туалеты типа Порталоо на всей территории проведения фестиваля. Особенность этих туалетов - специальная сетка, которая позволяет собирать только жидкие отходы ("туалет номер один"), а все остальное - отделять.

Вся собранная моча поедет на специальное производство, где ее будут обрабатывать, затем высушат до порошкообразной формы. Впоследствии из него сделают удобрение, которое будет легко транспортировать и использовать.

За новым экологическим способом стоят профессор Бьорн Виннерос из Шведского университета сельскохозяйственных наук и Никола Парфитт из санитарной компании, которые вместе работают над этим проектом.

Главная цель ученых - разработать устойчивый метод преобразования человеческих фекалий в высококачественное удобрение. По словам экспериментаторов, человеческая моча значительно сокращает использование искусственных удобрений, которые вредят окружающей среде и влияют на качество урожая.

Например, ячмень и хмель под влиянием искусственных удобрений теряют свой естественный вкус и аромат. А человеческая моча содержит азот, фосфор и калий - все необходимое для роста ячменя.

Именно поэтому ученые решили делать из него высушенное удобрение, которое используют для удобрения полей, еще выращивают солодовый ячмень. Этот ячмень затем используют на пивоварнях, в частности на пивоварне Готланда - для производства пива.

Поэтому не пугайтесь, потому что моча не попадает непосредственно в ваш бокал. Она используется как экологически чистое удобрение для выращивания ячменя, который затем становится основой для нового пива.

Кстати, это не первый случай в мире пивоварения. Ранее другая компания в Бельгии выпустила пиво "Urina" от Brasserie du Borinage, при выработке которого также использовали мочу.

И хотя проект в Швеции не уникален, он значим в контексте масштабного экологического производства удобрения из фестивальных отходов.

А еще он показывает, как инновационные подходы могут сделать производство пива более экологичным, превращая то, что обычно считается отходами, в ценный ресурс.