Южная Корея запретила производство собачьего мяса: что известно

Почему приняли запрет

Когда к власти пришел президент Юн Сук Йоля, поддержка запрета среди населения возросла. Дело в том, что сам Юн Сук взял из приюта шесть собак и восемь кошек.

И хотя употребление в пищу собачьего мяса является многовековой практикой в Южной Корее, сегодня спрос на это упал. Опросы показали, что употреблять в пищу собачье мясо продолжают преимущественно пожилые люди.

Ранее это считалось способом улучшения выносливости во время влажного лета в стране.

Как будет работать новый закон

С 2027 года в Южной Корее будет полностью запрещено разводить, забивать и продавать собак и собачьего мяса. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или штрафа в размере до 30 миллионов вон (868 642 гривен).

А с момента принятия решения будет запрещено создание новых собачьих ферм, скотобоен, кулинарных и перерабатывающих предприятий.

Однако в Парламенте не предусмотрели штрафы за употребление собачьего мяса.

В то же время предприниматели заявили, что планируют подавать апелляцию и выходить на протесты. Активисты рассказывают, что собак убивают электрическим током или вешают, хотя представители индустрии утверждают, что убой стал более гуманным.

Насколько развита "собачья" индустрия

Оценки по количеству разводимых на мясо собак отличаются.

Министерство сельского хозяйства Южной Кореи подсчитало, что в 2022 году около 1 100 ферм разводили 570 000 собак. Эти фермы обслуживали около 1 600 ресторанов.

Выступающая против запрета корейская ассоциация заявила, что запрет повлияет на 3 500 ферм, которые выращивают 1,5 миллиона собак, а также на 3 000 ресторанов.

Однако правительство это предусмотрело. Вместе с запретом будет введен трехлетний льготный период и поддержка бизнеса в отходе от торговли.

Ранее Южная Корея уже пыталась отказаться от производства собачьего мяса. Однако именно из-за протестов и беспокойства относительно денег на существование фермеров и владельцев ресторанов кампания провалилась.

Но по состоянию на сегодня исторические изменения в Южной Корее уже начали свое движение.