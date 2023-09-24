Милая принцесса или жесткий диктатор? Что известно о Ким Е Чжон, сестре лидера Северной Кореи

Лидер Северной Корее Ким Чен Ын посетил Россию на прошлой неделе и компанию ему составила младшая сестра - Ким Е Чжон. Об этой молодой девушке говорят с опаской и называют "самой опасной женщиной в мире".

Что известно о Ким Е Чжон и почему она так опасна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNN.

Кто такая Ким Е Чжон

Родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и будущий политический, государственный и партийный деятель Ким Е Чжон родилась в 1988 году в Пхеньяне. У нее два брата - Ким Чен Ын и Ким Чон Чхоль.

Родители очень любили свою дочь и называли ее "маленькой принцессой" и отец всегда хотел, чтобы дочь сидела рядом на всех семейных обедах.

В детстве она занималась балетом и изучала иностранные языки, а с 1996 года вместе с братьями получала образование в Берне, Швейцария. Там она жила под вымышленным именем - Пак ми Хян.

По словам биографов, именно во время студенческих лет, у Е Чжон развились теплые отношения со старшим братом Чем Ыном. По возвращении домой она продолжила учебу в местном университете, где изучала компьютерные науки.

В 19 лет Ким Е Чжон получила свою первую должность - в Рабочей партии Кореи. В конце 2011 года скончался Ким Чен Ир, и она находилась рядом с Ким Чен Ыном и другими высокопоставленными лицами КНДР.

В 2012 ей доверили пост в Комиссии на нацобороне - правда, в качестве туристического менеджера. А в 2014 она стала очень известной, так как ни на шаг не отходила от брата на выборах. Позже стало известно, что уже тогда она руководила отделом в партии, который отвечал за финансирование армии КНДР.

Во время болезни своего брата она выполняла обязанности главы государства и стала заместителем руководителя отдела пропаганды. А еще через год - стала вице-министром.

В 2018 году она участвовала в открытии Олимпиады в Южной Корее и это стало единственным случаем, когда представитель династии побывал в Южной Корее после Корейской войны 1950-1953 гг. Известно, что во время этого визита она передала секретное послание от брата Мун Чжэ Ину.

О ее личной жизни известно немного - она вышла замуж за одного из сыновей государственного и военного деятеля КНДР Чхве Рен Хэ - Чхве Сона. В 2015 году родила ребенка.

Ким Е Чжон (фото: wikimedia.org)

Ким Е Чжон в современной политике

На встрече с Путиным Ким Чен Ын сел, чтобы расписаться в гостевой книге космического центра, и сестра небрежно наклонилась, чтобы прочитать запись. Она сильно выделялась в делегации, которая состояла в основном из мужчин.

Как пишет в своей новой книге "Сестра" научный сотрудник Международного центра ученых Вудро Вильсона Сон-Юн Ли, Ким Е Чжон сейчас является главным цензором, пресс-секретарем, насмешником и распространителем угроз и злобы КНДР. У нее острый язык и она абсолютно спокойно может угрожать США.

По словам Сон-Юн Ли, Е Чжон - первая и выдающаяся влиятельная женщина, которая появилась на жестком политическом ландшафте Северной Кореи, где доминируют мужчины. По сути, она с 2020 года - второй человек в стране, который имеет очень много власти.

Она позволяет себе высмеивать администрацию президента Сеула, обзывать Джо Байдена, угрожать Южной Корее ядерным оружием, а США - войной.

В июне 2020 года она опубликовала письменное заявление, призывающее Южную Корею принять новый закон, устанавливающий уголовную ответственность за отправку листовок, денег, лекарств и т. д через границу на Север.

Через несколько часов Юг заявил, что выполнит ее требование. И новый закон был принят в декабре, несмотря на растущую критику со стороны гражданских и международных организаций, включая ООН.

Ким Е Чжон и глава Южной Кореи (фото: wikimedia.org)

Как зародилась династия Ким

В официальной версии, основатель династии Ким, дедушка Е Чжон и нынешнего лидера КНДР, практически в одиночку освободил корейский народ от японского колониального правления в 1945 году. Якобы он вел войну за независимость у подножия горы Пэкту, величественной горы на границе Севера и Китая.

Но в реальности Ким Ир Сен был младшим офицером Советской Армии, который после капитуляции Японии и при содействии США, был назначен Сталиным главным лидером коммунистического Севера.

В Северной Корее создали легенду, которая источником легитимности династии Кимов и наделяет спасителя и его потомков каким-то особенными способностями.

Ким Е Чжон имеет очень много власти (фото: wikimedia.org)

Станет ли Е Чжон главой КНДР

По словам Сон-Юн Ли, согласно законам, власть должна перейти к одному из детей Ким Чен Ына, а не к брату или сестре. Но Ким Е Чжон очень напориста и пока неизвестно, что можно ожидать от нее в будущем.

В 2020 году Ким Чен Ын заболел и даже ходили слухи, что он при смерти, в СМИ начали активно обсуждать, что преемницей брата станет Е Чжон. И хотя по закону это было невозможно, но у сестры лидера страны очень много власти в руках. И скорее всего она бы стала новым лидером.