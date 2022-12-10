Пицца на сковороде "на раз два три": готовим быстро и вкусно

Составляющие

Для теста:

кефир – 150 мл

яйцо – 1 шт.

мука – 100 г

соль – 1/4 ч. л.

перец по вкусу

Для начинки:

колбаса – 50 г

сыр твердый – 100 г

сыр плавленый – 1 уп. (75 г)

кукуруза – 3 ст. л.

кетчуп – 3 ст. л.

болгарский перец

Пошаговое приготовление

Вбейте в миску яйцо, добавьте кефир, соль, перец по вкусу. Всыпьте муку и перемешайте. Оно должно быть консистенции густой сметаны. Смажьте сковороду растительным маслом и пропеките под крышкой с одной стороны 3-5 минут.

Переверните корж и смажьте кетчупом, выложите начинку (колбасу, кукурузу, перец, сырок, сыр). Накройте крышкой и поставьте еще на несколько минут, пока творог расплавится. Наша пицца готова.