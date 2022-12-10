Пицца на сковороде "на раз два три": готовим быстро и вкусно

Быстрые блюда выручат вас, когда нужно накормить семью вкусно и питательно, а времени совсем мало. А как насчет пиццы на сковороде? Эта вариация итальянской классики точно выручит вас.
Рецептом поделилась кулинарка на канале Onyshkevychi.
Для теста:
Для начинки:
Вбейте в миску яйцо, добавьте кефир, соль, перец по вкусу. Всыпьте муку и перемешайте. Оно должно быть консистенции густой сметаны. Смажьте сковороду растительным маслом и пропеките под крышкой с одной стороны 3-5 минут.
Переверните корж и смажьте кетчупом, выложите начинку (колбасу, кукурузу, перец, сырок, сыр). Накройте крышкой и поставьте еще на несколько минут, пока творог расплавится. Наша пицца готова.
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