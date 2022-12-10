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Пицца на сковороде "на раз два три": готовим быстро и вкусно

Как приготовить пиццу на сковороде (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Быстрые блюда выручат вас, когда нужно накормить семью вкусно и питательно, а времени совсем мало. А как насчет пиццы на сковороде? Эта вариация итальянской классики точно выручит вас.

Рецептом поделилась кулинарка на канале Onyshkevychi.

Составляющие

Для теста:

  • кефир – 150 мл
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 100 г
  • соль – 1/4 ч. л.
  • перец по вкусу

Для начинки:

  • колбаса – 50 г
  • сыр твердый – 100 г
  • сыр плавленый – 1 уп. (75 г)
  • кукуруза – 3 ст. л.
  • кетчуп – 3 ст. л.
  • болгарский перец

Пошаговое приготовление

Вбейте в миску яйцо, добавьте кефир, соль, перец по вкусу. Всыпьте муку и перемешайте. Оно должно быть консистенции густой сметаны. Смажьте сковороду растительным маслом и пропеките под крышкой с одной стороны 3-5 минут.

Переверните корж и смажьте кетчупом, выложите начинку (колбасу, кукурузу, перец, сырок, сыр). Накройте крышкой и поставьте еще на несколько минут, пока творог расплавится. Наша пицца готова.

Раньше мы писали, как приготовить салат из макарон.

Кроме того читайте о рецепте любимого салата Белочка.

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