Питахайя, кивано и еще 9 необычных фруктов, которые нужно попробовать. Чем полезны и какие цены

Питахайя

Питахайя (питая, драконий фрукт) - плод растений из семейства кактусовых. Может быть розовый (с белой или розовой мякотью) или желтый.

По вкусу этот плод напоминает нечто среднее между киви и инжиром. Обладает насыщенным ароматом.

Есть питахайю можно как в натуральном виде, так и в составе десертов, фруктовых салатов, коктейлей (стоит только очистить плод от кожуры).

Чем полезна:

выводит из организма токсины и шлаки

способствует нормализации содержания сахара в крови

укрепляет иммунную систему

нейтрализует неприятные ощущения при многих хронических заболеваниях

Стоимость в Украине - ориентировочно от 200 до 400 грн (за штуку).

Розовая питахайя (фото: Wikipedia)

Кивано

Кивано (рогатая дыня, огурец африканский) - плод травянистых лиан из семейства тыквенных.

По вкусу этот фрукт напоминает смесь банана и огурца с цитрусовым привкусом.

Есть кивано можно как в натуральном виде, так и в составе салатов, мороженого, коктейлей. Перед употреблением этот плод нужно разрезать пополам, после чего ложечкой черпать сочную мякоть.

Чем полезен:

стабилизирует артериальное давление

улучшает обмен веществ

разжижает кровь

активизирует мозговую деятельность

укрепляет иммунитет

Стоимость в Украине - ориентировочно от 120 до 250 грн (за штуку).

Кивано - рогатая дыня (фото: Wikipedia)

Черимойя

Черимойя (шеримоя, аннона, гравиола) - плод одноименного дерева из семейства аноновых.

По вкусу этот фрукт сладкий и нежный, со сливочными нотками. Напоминает одновременно клубнику, банан, ананас и папайю.

Кушать черимойю можно как в натуральном виде, так и в составе салатов, десертов, смузи и коктейлей. Перед употреблением плод нужно разрезать пополам и вынимать мякоть ложкой.

Чем полезна:

обладает антибактериальным эффектом

нормализует работу органов пищеварения

восстанавливает клетки печени

улучшает функцию почек

нормализует работу нервной системы

Стоимость в Украине - ориентировочно от 130 до 260 грн (за штуку).

Семена черимойи - токсичны, их лучше не есть (фото: freshmart.com.ua)

Пепино

Пепино (дынная груша, сладкий огурец, кечуа, аймара) - плод ветвистых кустарников из семейства пасленовых.

По вкусу этот фрукт напоминает смесь дыни и груши. Мякоть у спелого плода сочная и сладкая (кисло-сладкая).

Есть пепино можно как в натуральном свежем виде, так и после тепловой обработки. Фрукт может быть отличным дополнением к рыбе, мясу, птице. Из него готовят соусы, десерты, салаты, джемы, даже первые блюда.

Чем полезен:

ускоряет регенерацию органов (в том числе печени и почек)

стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы

укрепляет сосуды

улучшает работу желудочно-кишечного тракта

снижает риск появления онкологических заболеваний

Стоимость в Украине - ориентировочно от 100 до 200 грн (за штуку).

Сладкая дынная груша (фото: Wikipedia)

Личи

Личи (личжи, лиджи, китайская слива) - односемянная ягода - плод дерева из семейства сапиндовых. В индии личи называют "плодом любви", поскольку считают ее натуральным афродизиаком. Сушеные плоды в разных странах называют "орехами литчи".

По вкусу ягоды личи напоминают виноград. В то же время ощущается привкус киви, клубники, цитрусовых и мяты.

Есть эти плоды лучше в свежем виде. Однако их кожура и косточки - непригодны к еде. Некоторые любят изготавливать из личи варенья или джемы. Она хорошо смотрится также в десертах или фруктовых салатах.

Чем полезна:

снижает риск развития атеросклероза

выводит из организма плохой холестерин и другие опасные вещества

предотвращает заболевания сердечно-сосудистой системы

нормализует работу нервной системы

замедляет процесс старения организма, улучшает работу мозга

Стоимость в Украине - ориентировочно от 1000 до 1300 грн (за килограмм).

Чистить кожицу личи советуют как скорлупу в яйцах (фото: Wikipedia)

Мангостан

Мангостан (мангустан, мангостин, гарциния, мангкут) - плоды дерева из семейства клузиевых.

По вкусу эти плоды сочные и кисло-сладкие. Кое-кому они напоминают нечто среднее между ананасом, виноградом, земляникой и персиком.

Есть мангостан лучше всего в натуральном виде. Добавлять можно в блюда из фруктов или овощей. Иногда из него готовят пюре и начинку для выпечки. Добавляют в состав соусов, десертов.

Чем полезен:

повышает иммунную сопротивляемость организма

уничтожает вредные бактерии

борется с грибковыми заболеваниями разного происхождения

нормализует работу большинства систем организма

оказывает антиоксидантное действие

Стоимость в Украине - ориентировочно от 800 до 1200 грн (за килограмм).

Спелый плод сохраняется всего несколько дней (фото: Wikipedia)

Карамбола

Карамбола (карамболь, старфрут, тропическая звезда, звездное яблоко, пятый угол) - плоды дерева из семейства квасеничных.

Вкус этих плодов зависит от региона, где они были собраны. В маркетах часто встречаются недозрелые карамболы, обладающие кислым вкусом. Если же покупать полностью спелый вариант, в оттенках вкуса можно "встретить" яблоко, крыжовник, виноград и апельсин.

Есть карамболу лучше всего в натуральном виде. Из этих плодов делают украшения для стола или напитков. Их добавляют во фруктовые и овощные салаты, мясные или рыбные блюда, сладости.

Чем полезна:

улучшает пищеварение

нормализует работу нервной системы

повышает гемоглобин

выводит из организма вредные вещества

укрепляет иммунитет

Стоимость в Украине - ориентировочно от 120 до 150 грн (за штуку).

Звездочки прекрасны как снаружи, так и по вкусу (фото: Wikipedia)

Гранадилла

Гранадилла (страстоцвет съедобный, пассифлора съедобная) - плоды быстрорастущих лиан из семейства пассифлоровых.

На вкус эти плоды очень сладкие, с легким кисловатым привкусом (чуть-чуть похожим на вкус дыни).

Есть гранадиллу можно сырой. Для этого плод нужно разрезать на две половинки. Мякоть вместе с семенами черпается ложечкой, поскольку семена тоже съедобные и вкусные. Плоды лианы используют также для приготовления десертов, джемов и выпечки.

Чем полезна:

регулирует обмен веществ

помогает при авитаминозе, нервном истощении

регулирует сон, борется с депрессией

усиливает иммунитет

Стоимость в Украине - ориентировочно от 120 до 170 грн (за штуку).

Засушенные листья этих лиан заваривают как чай (фото: freshmart.com.ua)

Тамарилло

Тамарилло (тамарильо) - плоды растения из семейства пасленовых. Его еще называют томатным деревом, мамаморо, или цифомандра свекольная.

По вкусу этот фрукт сладко-соленый, с кислинкой. Напоминает крыжовник, томат, смородину и маракую одновременно.

Есть его лучше всего в натуральном виде, но некоторые предпочитают консервированные плоды. В разных кухнях мира из тамарилло готовят также смузи, соусы, супы, рагу.

Чем полезен:

нормализует работу желудочно-кишечного тракта

очищает организм от шлаков

стабилизирует нервную систему

выводит из организма лишние жидкости

предупреждает заболевания сердечно-сосудистой системы

укрепляет иммунитет

Стоимость в Украине - ориентировочно от 130 до 150 грн (за штуку).

Этот фрукт полезен всем (фото: Wikipedia)

Салак

Салак (салакка, змеиный фрукт) - плоды одноименного пальмового растения родом с Явы и Суматры.

Этот фрукт отличается уникальным освежающим вкусом, напоминающим вкус банана и ананаса с легким ореховым привкусом.

В пищу употребляется в свежем виде - очищенным от цедры. Из него можно готовить салаты, коктейли и десерты. Реже встречается в рецептах блюд из мяса и рыбы.

Чем полезен:

предотвращает авитаминоз, усиливает иммунитет

налаживает работу желудочно-кишечного тракта

предотвращает офтальмологические заболевания

предотвращает сердечно-сосудистые патологии

повышает мозговую деятельность

Стоимость в Украине - ориентировочно от 1100 до 1300 грн (за килограмм).

Косточки салака - несъедобные (фото: Wikipedia)

Рамбутан

Рамбутан (мохнатый фрукт, нефелиум) - плоды вечнозеленого тропического дерева из семейства сапиндовых.

Съедобна только мякоть этого фрукта (кожура - мохнатая, косточка - ядовитая). На вкус она очень сладкая и сочная, немного напоминает виноград.

Чаще всего эти плоды едят сырыми, откусывая мякоть как яблоко, или грушу. Рамбутан прекрасно утоляет жажду.

Чем полезен:

предотвращает патологии сердца и сосудов

повышает сопротивление организма к простудам, гриппу, ОРВИ

нормализует обмен веществ

предотвращает депрессии, бессонницу, мигрени

стабилизирует работу желудочно-кишечного тракта

Стоимость в Украине - ориентировочно от 1200 до 1450 грн (за килограмм).

Спелые плоды могут быть трех цветов (фото: Wikipedia)